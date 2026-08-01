Embajador Johnson reconoce a México por captura del ‘R1’: ‘Desmantelaremos a los cárteles como el CJNG’

El secretario de Seguridad apuntó que con esta última detención ya suman 31 arrestados por el “cobarde homicidio” de Carlos Manzo. (Foto: Gabinete de Seguridad)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno de México por la captura de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1′, líder criminal de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a quien las autoridades acusan de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del 2025.

El pasado jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el sospechoso de haber organizado el homicidio contra Carlos Manzo fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación.

“Es identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células (facciones) criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, (estado de) Michoacán, así como en Jalisco”, afirmó García Harfuch.

¿Qué dijo el embajador Johnson sobre la detención del ‘R1′?

A través de un mensaje en redes sociales, Ronald Johnson reconoció el trabajo de las autoridades de seguridad por la “exitosa detención del ‘R1′“.

“Esta operación envía un mensaje claro: quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas”, indicó.

El embajador estadounidense advirtió que los gobiernos de ambos lados de la frontera seguirán “desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras comunidades”.

García Harfuch explicó que el grupo de ‘Los Rs’ está vinculado con episodios de extorsión, homicidio y tráfico de drogas, “afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”.

Homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad apuntó que con esta última detención ya suman 31 arrestados por el “cobarde homicidio” de Carlos Manzo, un crimen que conmocionó a México y desató una oleada de protestas por la crisis de seguridad que vive el país.

En el operativo que culminó con la detención de R1 participaron agentes federales y militares, en coordinación con autoridades estatales de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación”, concluyó.

Con información de EFE