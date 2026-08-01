Violencia contra policías en Zacatecas: Ataque armado deja un elemento muerto en Luis Moya

Hasta ahora no se ha precisado el tipo de explosivo ni las circunstancias en las que ocurrió la detonación. (Foto: Archivo/ Gobierno de Luis Moya)

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, en los límites con Aguascalientes, dejó un saldo de un policía muerto y otros dos lesionados.

La agresión movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que desde las primeras horas de este sábado mantienen un operativo de búsqueda en la región para ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que las víctimas pertenecen a la Policía Municipal de Luis Moya.

De acuerdo con el funcionario, uno de los elementos falleció durante la agresión, mientras que los otros dos fueron trasladados para recibir atención médica.

Refuerzan seguridad en Luis Moya tras ataque armado contra policías

Tras el ataque, Reyes Mugüerza dijo que el gobernador, David Monreal Ávila, instruyó a las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz a reforzar la presencia operativa en el municipio y en la zona limítrofe con Aguascalientes, para localizar a los agresores y restablecer las condiciones de seguridad.

De forma paralela, se intensificaron los recorridos terrestres y los puntos de revisión en carreteras y caminos que comunican con la entidad vecina, debido a la posibilidad de que los responsables hayan huido hacia ese estado.

¿Qué se sabe sobre el ataque contra policías en Zacatecas?

Durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, se reportó un estallido que alcanzó a percibirse en distintos sectores de la población.

Minutos después, las corporaciones de seguridad activaron protocolos de emergencia tras recibir reportes internos sobre una detonación relacionada con el ataque contra los policías.

Aunque las autoridades no han emitido un informe técnico sobre ese hecho, la información operativa disponible apunta a que durante la agresión pudo haberse utilizado un artefacto explosivo.

Hasta ahora no se ha precisado el tipo de explosivo ni las circunstancias en las que ocurrió la detonación.

La violencia registrada en Luis Moya obligó además al despliegue de un importante número de patrullas y efectivos de distintas corporaciones, que permanecen en labores de vigilancia y búsqueda en caminos rurales, accesos carreteros y comunidades cercanas.

Ante esta situación, el Gobierno de Zacatecas pidió a la población extremar precauciones al transitar por la zona, seguir las indicaciones de las autoridades y facilitar el paso de las unidades que participan en el operativo.

En su mensaje, Reyes Mugüerza expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del policía fallecido, además de desear la pronta recuperación de los dos agentes lesionados.