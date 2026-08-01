Acusan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunto lavado de dinero: ¿Qué sabemos del caso?

Raúl Rocha enfrenta una nueva orden de aprehensión por una investigación relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, enfrenta una nueva investigación en su contra, en esta ocasión por su presunta responsabilidad en el delito lavado de dinero.

El nuevo proceso judicial se suma a los problemas legales que el empresario ya tenía, derivados de una investigación por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas de fuego y delincuencia organizada.

Aunque obtuvo la oportunidad para colaborar con las autoridades, poco después la FGR dejó sin efecto ese beneficio al señalar que incumplió con las condiciones del acuerdo, por lo que reactivó la orden de captura en su contra y lo declaró prófugo de la justicia. Ahora, el dueño de Miss Universo enfrenta un nuevo proceso.

¿Por qué acusan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, de presunto lavado de dinero?

De acuerdo con una investigación publicada por Milenio, Raúl Rocha Cantú y dos empresarios más fueron señalados por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el medio, la Fiscalía judicializó una carpeta de investigación sustentada, entre otros elementos, en una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en diciembre de 2025. En ella se describe un presunto esquema financiero que habría utilizado empresas, cuentas bancarias y personas físicas para movilizar recursos que posteriormente eran incorporados al sistema financiero.

La investigación identifica a Rocha Cantú como el presunto beneficiario controlador de la estructura bajo investigación. Entre los indicios mencionados en la carpeta se encuentra la adquisición de inmuebles mediante cheques de caja por un monto total de 6 millones 950 mil pesos.

Raúl Rocha ahora está siendo investigado por presunto lavado de dinero. [Fotografía. Cuartoscuro]

Las autoridades también describen el papel que habrían desempeñado diversas empresas dentro del supuesto esquema. De acuerdo con las fuentes federales consultadas por Milenio, estas operaban de la siguiente manera:

Impulsora Eagle, S.A. de C.V. : Habría movilizado 122 millones 847 mil 167 pesos en un año y recibió un pago del municipio de Los Cabos por 667 mil 902 pesos.

: Habría movilizado 122 millones 847 mil 167 pesos en un año y recibió un pago del municipio de Los Cabos por 667 mil 902 pesos. Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, S.A. de C.V. : Según la UIF, registró 437 depósitos por 69 millones 508 mil 755 pesos y 17 millones 449 mil 680 pesos.

: Según la UIF, registró 437 depósitos por 69 millones 508 mil 755 pesos y 17 millones 449 mil 680 pesos. GI Euromex, S.A. de C.V.: La empresa presuntamente operaba como tesorería de la estructura. De acuerdo con la carpeta, entre mayo y octubre de 2025 registró movimientos por 122 millones 575 mil 264 pesos y 123 millones 479 mil 280 pesos.

¿Qué tiene que ver Soluciones Gasíferas del Sur en la investigación?

La investigación citada por Milenio también menciona un contrato otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Soluciones Gasíferas del Sur una empresa vinculada con Raúl Rocha.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario el contrato podría representar un posible beneficio en especie para Rocha Cantú debido a que Bernardo Bosch Hernández es padre de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, y quien lleva décadas trabajando para Pemex.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca una relación irregular entre Bernardo Bosch y el empresario.

Esta no es la primera ocasión en la que ambos son relacionados. Por este motivo, tras Miss Universo 2025, Bernardo Bosch rechazó públicamente cualquier vínculo de negocios con Raúl Rocha y aseguró que conoció al empresario hasta septiembre de ese año, durante un evento de Miss Universo México.

Raúl Rocha Cantú, director de CEO; Cynthia de la Vega, directora de Miss Universo México, y Anne Jakra Jakrajutitap, CEO Miss Universe, acompañado de Misses Universe de diferentes países, posaron para una foto durante una conferencia de prensa en la Torre Mayor de Reforma. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Además, aseguró que nunca intervino en procesos de licitación relacionados con empresas del copropietario del certamen, ya que para ese momento, estaba en un área completamente distinta

“Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contrato, por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, escribió el papá de Fátima Bosch en un comunicado.

Por su parte, Rocha Cantú también negó haber mantenido una relación empresarial con el funcionario de Pemex. En entrevistas posteriores afirmó que solo coincidió con él durante el concurso nacional de belleza y rechazó que existiera algún acuerdo previo entre ambos.

¿Raúl Rocha Cantú tiene una nueva orden de aprehensión?

De acuerdo con la investigación de Milenio, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este no es el único proceso penal que enfrenta.

En 2025, un juez también ordenó su captura dentro de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

De forma inicial, Rocha Cantú obtuvo la oportunidad para colaborar con la FGR como testigo, lo que dejó sin efectos temporalmente la orden de aprehensión.

Sin embargo, la Fiscalía posteriormente solicitó retirar ese beneficio al argumentar que el empresario no acudió a las comparecencias para las que había sido citado. A partir de ello, pidió reactivar la orden de captura y lo señaló como prófugo de la justicia.