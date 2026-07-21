Esto sabemos de la muerte de LaToya Malcolm, finalista de Miss Universo Jamaica, a los 35 años

LaToya Malcolm, finalista de Miss Universo Jamaica en 2024, murió a los 35 años, según confirmó la organización del certamen mediante sus redes sociales.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de la exconcursante (...) LaToya Malcolm quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras más sinceras condolencias están con su familia, amigos y seres queridos”, expresó la organización en un comunicado.

La ganadora de la edición 2024 del certamen fue Rachel Silvera, quien no logró avanzar a la ronda final de Miss Universo.

La actual reina de Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry —quien fue hospitalizada por un accidente previo al concurso internacional del año pasado—, también dedicó un mensaje a Malcolm.

“Es una gran pérdida para su familia y toda la comunidad de Jamaica. Su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo expresar mis más sentidas condolencias a su familia. Que descanse en paz”, escribió.

Hasta el momento, el concurso no ha revelado la causa de muerte de la modelo. El medio USA Today buscó a un portavoz de la actriz y modelo jamaicana sin poder localizarlo.

¿Quién era LaToya Malcolm?

De acuerdo con CNW, además de ser finalista de Miss Universo Jamaica, Malcolm ganó unos meses después el certamen Miss Jamaica Bikini International 2024, logro que consiguió mientras atravesaba el duelo por la muerte de su padre.

“Mi amado padre, señor Malcolm, esta victoria fue para ti. Tu única hija sigue haciéndote sentir orgulloso”, escribió entonces, en declaraciones retomadas por New York Post. “Sé que me estás sonriendo desde el cielo”.

LaToya Malcolm también fue actriz, presentadora de televisión e instructora de baile, con más de diez años de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Según Jamaica Observer, además de conquistar el título de Miss Jamaica Bikini International 2024, obtuvo los reconocimientos a Mejor Figura, Mejores Piernas y Mejor Condición Física en el certamen.

“Vivo en el gimnasio. Vivo en el estudio de danza, sobre la pista de baile. He sido muy dedicada durante años y, en los últimos seis o siete meses, mi agenda ha estado completamente llena de trabajo y de aún más dedicación”, explicó al medio jamaicano sobre su preparación para los concursos. “Estas competencias no son un paseo por el parque. Se construyen con verdadero sudor y lágrimas”, añadió.

Además, avocó gran parte de su vida a la organización Transition Project, un programa dedicado a brindar capacitación y herramientas a jóvenes de escasos recursos para facilitar su transición a la vida adulta.

En su video de presentación para el certamen de Miss Universo Jamaica, aseguró que entre sus pasatiempos favoritos estaban viajar, leer y hacer turismo.

En abril pasado también felicitó a la ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2026. “Felicidades nuevamente, chicas. Felicitaciones a la nueva ganadora del codiciado título de Miss Jamaica Bikini International 2026. Te deseo lo mejor en este camino, Susan”, expresó.

A principios de julio, Malcolm participó en el programa matutino Smile Jamaica, donde mostró sus habilidades para el baile. “¡Levántate y sonríe! ¡Movimientos y sonrisas desde temprano! Gracias a TVJ Smile Jamaica por invitarme”, escribió en sus redes sociales.