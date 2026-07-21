Volaris ‘pierde’ de nuevo: Duplica pérdida neta en segundo trimestre por alza en precios de combustibles

Volaris proyecta que durante julio y agosto la demanda acelere, para luego estabilizarse en septiembre; para ello, manejará su oferta en las rutas rentables. (Cuartoscuro).

La ‘turbulencia’ en el sector aéreo continúa golpeando negativamente las finanzas de Volaris que, pese a optimizar su operación, registró una pérdida neta de 127 millones de dólares en el segundo trimestre, una cifra que duplicó su resultado negativo del mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa, la aerolínea enfrentó múltiples retos, principalmente, el aumento del 70 por ciento del precio promedio de turbosina que, si bien fue compensado con alzas en las tarifas, no permitió que la aerolínea operara en terreno negativo durante el periodo abril-junio.

No obstante, el flujo operativo de la aerolínea se mantuvo en terreno positivo. Sin embargo, este descendió 27. 3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

“Es importante destacar que cada vuelo que operamos durante el segundo trimestre contribuyó positivamente al flujo de efectivo”, refirió Enrique Beltranena, director general de Volaris.

La aerolínea logró incrementar, durante el segundo trimestre, sus ingresos totales 24 por ciento para ubicarse en 859 millones de dólares. La estrategia de la aerolínea durante el segundo cuarto del año consistió en aumentar las tarifas de sus boletos de avión para compensar el aumento de la turbosina debido al conflicto en Medio Oriente.

Volaris proyecta que durante julio y agosto la demanda acelere, para luego estabilizarse en septiembre. Para ello, manejará su oferta en las rutas rentables, principalmente en el mercado transfronterizo, en donde ha podido generar mayores rendimientos.

Guerra en Medio Oriente ‘pega’ a Volaris en primer trimestre del 2026

Volaris registró una pérdida de 71 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, un aumento en su pérdida neta de casi el 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año previo.

La aerolínea mexicana registró el aumento del 16 por ciento en el costo del galón de combustible económico durante el primer cuarto del año, lo que impactó en su balance financiero del trimestre.

“Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos, los cuales han sido bien absorbidos, con una demanda que se mantiene resiliente en nuestros mercados”, apuntó Enrique Beltranena, director general de Volaris.