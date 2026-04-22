Líneas aéreas insisten en usar tripulaciones extranjeras 

La posible fusión entre Viva Aerobus y Volaris encendió alertas pues ambas empresas cabildean ante la autoridad aeronáutica para que se les permita nuevamente utilizar tripulaciones extranjeras, pese a que ello va en contra de la Constitución que lo prohíbe, reveló el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, Jesús Ortíz.

“El tema de que con una fusión tengan la intención de seguir tratando o trayendo este tipo de subcontratación por supuesto que lo vemos, tan es así es que sabemos que están insistiendo ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en que se les siga otorgando la extensión de esos permisos”, reveló en exclusiva para este medio el líder sindical.

La facultad de las aerolíneas mexicanas de utilizar tripulaciones, capitanes y sobrecargos extranjeros para realizar vuelos al interior del país, está, en teoría, prohibida por el artículo 32 de la Constitución; no obstante, tanto Viva Aerobus como Volaris han argumentado en varias ocasiones una situación de “emergencia” para introducir, mediante el modelo de arrendamiento húmedo, aeronaves extranjeras con sus respectivas tripulaciones para operar vuelos al interior del país.

Al respecto, Volaris refirió a que “opera con estricto apego a la normatividad y regulaciones aplicables. Actualmente no tiene contemplado recurrir a este esquema previsto en la ley”. Viva Aerobus no dio comentarios respecto a la solicitud de postura para este reportaje.

Ambas aerolíneas han usado tripulación extranjera con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) argumentando problemas de flota debido a las puestas en tierra por problemas en los motores P&W.

La última de ellas, Volaris, incluso obtuvo un permiso por poco más de un mes, en donde usó aeronaves provenientes de un operador basado en Malta, así como tripulaciones europeas.

La AFAC, dirigida por el general Emilio Avendaño, se comprometió a no dar más autorizaciones para la operación de tripulaciones extranjeras, pero las presiones de las aerolíneas se han mantenido, aseguró el secretario general de ASPA.

“No hay ningún argumento sólido. Por temas extraordinarios hicieron traer ese tipo de arrendamiento. Lo hemos mencionado: estamos en contra de que sigan autorizando este tipo de permisos que lastiman a los trabajos mexicanos; vemos una completa irresponsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, agregó Ortíz.

Para Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) la intención de las líneas aéreas de continuar haciendo uso de tripulaciones extranjeras permanece como una preocupación.

“De pilotos extranjeros sigue siendo nuestra preocupación que la excepcionalidad se vuelva regla, lamentablemente la SICT ha venido mencionando que no hay nada malo en autorizar tripulaciones extranjeras, creemos que es una interpretación incorrecta del marco normativo mexicano, lo que nosotros hemos venido pidiendo es certeza jurídica pues para que esto no se preste a interpretaciones constantes”, remarcó Domínguez Catzín.

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Denuncian nula actuación del gobierno para evitar que tripulantes extranjeros operen

Como autoridad, el gobierno, a través de la AFAC, ha incumplido su promesa de “blindar” la legislación para evitar que las líneas aéreas puedan operar con tripulaciones extranjeras en el país., acusan los afectados.

Tras una protesta en diciembre del 2025, la autoridad se comprometió con ASPA y el CPAM a trabajar en una serie de medidas para realizar modificaciones a la ley que dotaran de otro candado, aunque el constitucional basta, para evitar que se otorguen permisos a las aerolíneas para volar con capitanes extranjeros.

Las mesas de trabajo no han surtido efecto ni un plan para que en el Congreso se apuntale la prohibición.

Domínguez Catzín dijo en entrevista que para el período legislativo actual no hubo disposición del gobierno para llevar la iniciativa de reforma, por lo que será hasta septiembre cuando se abra una nueva oportunidad para agregar una serie de candados a la legislación.

“No me gustaría pensar que, hablando de excepcionalidad, es posible que el Mundial resulte ser una excepción a la regla otra vez y que vinieran nuevamente tripulaciones extranjeras”, advirtió el presidente del CPAM.

El permiso para la operación de empresas aéreas mexicanas con tripulaciones extranjeras tiene consecuencias mayores.

, doctor en Derecho Aéreo, explicó que lo que está en juego es la renuncia de las empresas para cumplir con sus obligaciones como oferentes de un servicio público, el cual les es concesionado.

“Todo lo que habían presentado como argumento se desvanece, la fusión no es algo que viene bien”, remarcó Rodríguez en entrevista.

El punto, agregó, es que las aerolíneas que usan el arrendamiento húmedo obtienen una ganancia por la tercerización de las operaciones y es el bien público el que se ve afectado con mayor amplitud, además de generar una disminución en la cantidad de profesionales involucrados en la operación de las líneas aéreas en México.