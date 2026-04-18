¿Se acaban los vuelos baratos en México? La fusión de Viva y Volaris prende las alertas

Accionistas de Viva Aerobus y Volaris acordaron una alianza para crear el Grupo Más Vuelos que representa la fusión de las dos aerolíneas.

Viajar en avión en México no siempre fue cosa de todos. Hubo un tiempo en que volar estaba reservado para unos cuantos hasta que las aerolíneas de bajo costo irrumpieron en el mercado y cambiaron el tablero. De pronto, un boleto de avión podía competir con el precio de un pasaje de autobús, y millones de mexicanos se subieron —literalmente— a una nueva forma de moverse.

Actualmente, en México, ese modelo enfrenta su mayor sacudida en casi dos décadas. La posible fusión entre Viva Aerobús y Volaris no solo reconfiguraría el mapa aéreo de México, también podría cambiar los precios de boletos de avión, la competencia y el acceso a los vuelos.

Pese a que el acuerdo aún está en revisión regulatoria, la posible alianza de Volaris con Viva Aerobús plantea una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando las dos principales aerolíneas de bajo costo se convierten en una?

Fusión Viva Aerobús y Volaris: ¿qué significa para los vuelos baratos en México?

La unión de Viva y Volaris daría origen al Grupo Más Vuelos, un gigante que representaría el 74 por ciento del tráfico aéreo nacional de México que tendría en Aeroméxico a su único gran competidor.

La posible fusión de las aerolíneas encendió alertas. De acuerdo con especialistas citados en la edición más reciente de Bloomberg BusinessWeek México, menos competencia suele traducirse en mayor margen para subir precios.

La fusión entre Volaris y Viva Aerobus podría crear un duopolio en 20 rutas de vuelos en México. (Shutterstock)

Según los especialistas, las aerolíneas de bajo costo operan con márgenes extremadamente reducidos. En algunos casos, incluso pierden dinero por boleto. En ese sentido, la lógica detrás de la fusión apunta más a sobrevivir que a dominar a través de la reducción de costos operativos, la negociación de mejor combustible y flota, y la optimización de rutas. En teoría, esto podría incluso ayudar a mantener precios bajos… pero no hay garantías.

¿Por qué podrían subir los precios de los vuelos en México?

El temor principal está en la concentración del mercado. Con menos competidores, disminuye la presión por mantener tarifas agresivas.

Además, hay factores externos que empujan los precios al alza:

El combustible representa hasta un tercio de los costos operativos,

Conflictos internacionales como la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han elevado su precio,

Problemas técnicos en motores han dejado aviones en tierra, y

La demanda sigue creciendo.

En este contexto, incluso sin intención de subir tarifas, los precios podrían ajustarse simplemente por la estructura de costos.

Aun así, expertos coinciden en algo clave: menos competencia no garantiza automáticamente precios más altos, pero sí aumenta el riesgo.

El modelo ‘low cost’ en México: del auge al riesgo de concentración

El boom de las aerolíneas de bajo costo en México transformó el mercado. En menos de dos décadas, el número de pasajeros nacionales se triplicó.

Este crecimiento se basó en un principio simple: volumen. Boletos baratos, vuelos llenos.

La alianza de Viva y Volaris está en revisión regulatoria en México, EU, Colombia y otros mercados. [Fotografía. Shutterstock]

Pero ese modelo también tiene límites. La saturación de rutas, el aumento de costos y la falta de nuevos mercados internos han frenado el crecimiento.

Hoy, la industria parece entrar en una nueva fase: consolidación. Menos jugadores, más grandes, intentando sobrevivir en un entorno cada vez más caro.

¿Qué pasará con los viajeros en México?

Para los usuarios, el impacto de la fusión de Viva y Volaris dependerá de varios factores:

Las condiciones que imponga el regulador,

La capacidad de Aeroméxico para competir.

La entrada (o no) de nuevos jugadores, y

La evolución de los costos globales.

En el mejor escenario, la fusión permitiría mantener tarifas competitivas gracias a eficiencias operativas.

En el peor, marcaría el inicio del fin de los vuelos baratos en México. Por ahora, lo único claro es que el mercado aéreo mexicano está a punto de cambiar… y los pasajeros serán los primeros en sentirlo.

¿Qué proponen Viva y Volaris con su fusión?

Pese al anuncio, la alianza de Viva y Volaris está en revisión regulatoria en México, Estados Unidos, Colombia y otros mercados en donde operan las líneas aéreas, ya que el nuevo grupo empresarial concentrará más de dos terceras partes del volumen de pasajeros atendidos por empresas nacionales.

Tras el anuncio, Enrique Beltranena, director general de Volaris, destacó que ambas empresas son muy parecidas en sus estructuras, además de que este nuevo grupo concentrará poco más de 250 aeronaves en su flota combinada. “Esto crea una fuente de ingresos sólida, eficiente y con potencial de inversión”, refirió.

La visión de la alianza es aumentar su cobertura de viajes en México y el mercado internacional, particularmente el transfronterizo con Estados Unidos, para captar una mayor demanda, al tiempo que los costos de operación se reducen.

El principal indicador que las empresas destacan para impulsar su alianza es la obtención de mejores condiciones para la adquisición de aeronaves, así como la eficiencia en costos operativos que les permitiría ampliar sus márgenes, al tiempo de incrementar sus flotas.

“Los precios bajos siguen siendo un motor fundamental del crecimiento del volumen en un mercado de viajes aéreos con poca penetración como México. El crecimiento es el pilar fundamental de nuestra estrategia”, agregó Beltranena tras el anuncio del nuevo grupo de aerolíneas.

En tanto, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, destacó que el crecimiento de la nueva empresa conjunta estará basada en la demanda, lo cual asegurará el crecimiento sostenido y las tarifas de bajo costo.