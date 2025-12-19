¿Qué sigue para Viva y Volaris tras su alianza?

Este 18 de diciembre, Viva y Volaris anunciaron su alianza estratégica para crear un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

Viva Aerobus y Volaris anunciaron su alianza estratégica para crear un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, en donde las dos empresas continuarán operando con sus respectivas marcas, pero bajo una misma directriz organizacional.

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50 por ciento del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Tanto Viva como Volaris seguirán operando como entidades separadas, con sus actuales estructuras de liderazgo.

Al cierre, la sociedad controladora será supervisada por un Consejo de Administración compuesto por miembros de Viva y Volaris.

El nuevo grupo aéreo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Viva.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.

Se espera que la transacción se complete en 2026. Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).

Pasajeros gozarán de vuelos más baratos

Tanto Viva como Volaris mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados independientes de operador aéreo y sus respectivos títulos de concesión, preservando las ofertas de rutas existentes para los pasajeros, mientras expanden sus capacidades de distribución y exploran colaborar en beneficios como sus programas de viajero frecuente: Doters y Altitude.

La formación del grupo de aerolíneas ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo y proporcionará a los pasajeros más alternativas convenientes a través de más soluciones de viaje punto a punto, con nuevas bases operativas en ciudades y conectividad mejorada a través de acuerdos potenciales de código compartido entre ambas aerolíneas.