Viva Aerobus y Volaris se unen: Nace nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Volaris y Viva anunciaron la creación de un nuevo grupo que permitirá tener viajes a bajos precios.

Viva Aerobus y Volaris anunciaron hoy que han alcanzado un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora, con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero.

Viva y Volaris mantendrán su sello

Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto.

Se espera que esta transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas tanto de Viva como de Volaris.

“Simultáneamente, el nuevo grupo impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México”, refirieron las empresas en un comunicado conjunto.

Con mayores economías de escala a través de este nuevo grupo de aerolíneas, Viva y Volaris se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida, agregaron.

Esto permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.

“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

La meta: más vuelos con tarifas bajas

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”, dijo Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.