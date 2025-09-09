Viva Aerobus aterrizará en Nueva York con vuelo directo desde Monterrey

Viva Aerobus anunció hoy la apertura de una nueva ruta aérea que conectará directamente a Monterrey con Nueva York, a partir del 13 de diciembre, con cuatro vuelos semanales.

La aerolínea de bajo costo busca aprovechar la temporada vacacional y anticiparse al incremento de tráfico esperado por el Mundial de Futbol en 2026.

El anuncio se realizó en el Estadio BBVA, con la presencia de autoridades estatales, representantes del Club de Futbol Monterrey y directivos de Grupo Viva Aerobus.

Impulso estratégico al turismo

Esta nueva conexión internacional refuerza la posición de Monterrey como un nodo clave de conectividad aérea en México, con más de 45 destinos nacionales e internacionales operados por Viva desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La ruta facilitará el acceso de viajeros de negocios, turistas y visitantes internacionales a uno de los centros económicos más importantes del país.

“Este tipo de rutas fortalecen la competitividad turística y económica de Nuevo León. Nos preparan para recibir más visitantes, atraer inversión y generar empleos en el marco de grandes eventos internacionales como el Mundial 2026”, destacó Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo del estado.

Los vuelos Monterrey–Nueva York operarán lunes, martes, jueves y sábado, partiendo a las 18:40 y llegando a JFK a las 23:45. El regreso desde Nueva York será los días siguientes (martes, miércoles, viernes y domingo), saliendo a las 00:45 y aterrizando en Monterrey a las 04:30.

Esta operación inicial correrá del 13 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, con planes de reactivarla de manera permanente a partir de junio de 2026.

Durante el evento, Viva también confirmó la renovación de su alianza con el Club de Futbol Monterrey (Rayados) por dos años más. Desde 2023, ambas marcas han colaborado en campañas conjuntas y promociones para la afición.