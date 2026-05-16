‘Nadie que no sea honesto se puede esconder bajo el halo de la transformación’: Sheinbaum

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó voluntariamente a EU. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que “ningún gobierno extranjero” definirá el rumbo del país, en medio de un nuevo foco de tensión con Estados Unidos tras la entrega de exfuncionarios acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un evento público en Yucatán, Sheinbaum defendió el proyecto político de su movimiento, conocido como la “Cuarta Transformación”, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En ese sentido, sin mencionar directamente a Estados Unidos, Sheinbaum aseguró que “ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

La mandataria mexicana también lanzó un mensaje contra la corrupción y afirmó que ninguna persona deshonesta puede ampararse en el movimiento de Morena, mismo que encabeza.

“Nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”, sostuvo.

¿Qué exfuncionario de Sinaloa se entregó a autoridades de EU?

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, en medio de acusaciones de proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ambos forman parte de un grupo de 10 funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por Estados Unidos como responsables de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.

Desde que se conocieron las acusaciones a finales de abril, Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas públicas contra los funcionarios acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera el pasado año.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.