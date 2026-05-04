Sheinbaum explica su gira en Palenque: ‘No me reuní con AMLO y si lo hiciera, no tendría nada de malo’

La presidenta Sheinbaum aclaró los rumores sobre una supuesta reunión con AMLO durante su gira por Palenque.

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gira del fin de semana a Palenque fuera para reunirse con Andrés Manuel López Obrador y hablar sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

“Ya estaba programada la gira a Palenque desde antes. No fue para reunirme con el presidente López Obrador y si lo hiciera, no tendría nada de malo”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 4 de mayo.

La presidenta Sheinbaum descartó que su gira haya sido para ir a pedir una ‘línea política’ ante la situación en Sinaloa.

“Me dio mucha risa. Pero ya dicen que fui a pedir línea a Palenque para orientar la política nacional”, contó la mandataria con una sonrisa debido a que hubo especulaciones de una supuesta reunión entre morenistas luego de que también viajó Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sheinbaum acusa misoginia en declaraciones por su gira a Palenque

Debido a que la gira por Palenque coincidió con lo acontecido en Sinaloa, la presidenta aseguró que se trata de afirmaciones cargadas de misoginia.

“Tiene muchos rasgos de misoginia, la verdad. Como si la presidenta no pudiera tomar decisiones sobre el futuro del país, es que de verdad da risa”, añadió.

Desde el viernes se especuló sobre la gira de Sheinbaum a Palenque tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y se acrecentaron los rumores luego de que la noche del 1 de mayo, el exmandatario estatal solicitó licencia de su cargo como gobernador.

“El pueblo de México debe tener la certeza de que la presidenta no agacha la cabeza y que va a defender la soberanía por encima de todo y que también vamos a actuar con justicia”, añadió.

Sheinbaum explicó que se hospedó en uno de los hoteles del Tren Maya donde se reunió para comer con la secretaria Buenrostro debido a que por cuestiones de agenda, debían atender algunos temas pendientes.

¿Por qué Sheinbaum fue de gira a Palenque?

Tras la situación en Sinaloa, la visita de Claudia Sheinbaum al sureste del país despertó rumores y comentarios sobre la posibilidad de que la mandataria se reúna con el expresidente López Obrador para hablar del tema.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que su gira de trabajo fue para la entrega del puente vehicular Nichupté, en Cancún, considerado como el segundo más largo de América Latina.

“Voy a Palenque a la unión de los trenes del Interoceánico y el Maya”, aclaró el viernes y agregó extrañada: “No, claro que no”, cuando fue cuestionada por los medios sobre una posible reunión AMLO.

El puente vehicular Nichupté duró cuatro años en construcción y se trata de una de las obras estratégicas con la cual se reducirán tiempos de traslado y habrá mejor conectividad en Cancún.

La ceremonia de inauguración del puente estuvo encabezada por la presidenta Sheinbaum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta.