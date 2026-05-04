Incendio en planta de Bachoco en Lagos de Moreno deja 3 personas intoxicadas: Esto sabemos

Durante la madrugada de este lunes, las autoridades de Protección Civil sofocaron el incendio en una planta de Bachoco en Jalisco.

Un incendio ocurrió en la planta procesadora de la empresa Bachoco, ubicada en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte de Jalisco, desde la noche del domingo y en las primeras horas de este lunes.

El siniestro movilizó a diversos cuerpos de emergencia. Las autoridades reportaron que el fuego quedó totalmente liquidado durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el siniestro causó daños severos en áreas estratégicas de la infraestructura, afectando principalmente la zona de embarque y los cuartos de materia prima, declarados con pérdida total por el alcance de las llamas en la planta de Bachoco.

Durante las labores de contención, se reportó la intoxicación de tres personas por inhalación de amoniaco, dos integrantes de la brigada interna de seguridad de la empresa, así como un oficial del cuerpo de bomberos.

¿Qué sabemos de las tres personas intoxicadas por el incendio en la planta de Bachoco?

Los tres afectados fueron atendidos de inmediato por paramédicos y se reportan en estado de salud estable, sin que su vida corra peligro tras la exposición al químico.

Hasta el momento, peritos especializados trabajan en la zona para determinar las causas que originaron el fuego.

Agentes de seguridad mantienen el resguardo del área para evitar cualquier reactivación y proceder con la evaluación final de los daños materiales.

En redes sociales circularon imágenes y videos del incendio que ocasionó grandes llamaradas e intensas columnas de humo negro, visibles desde distintos puntos.

Así se expandió el fuego en la planta de Bachoco

Minutos antes de las 23:00 horas del domingo, las autoridades de Protección Civil en Jalisco informaron que atendían el incendio en la planta de Bachoco.

“Nuestros oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos acuden en apoyo para trabajar en coordinación con bomberos de la región para atender un incendio registrado en una fábrica ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, en el municipio de Lagos de Moreno", publicaron en X.

El fuego se propagó rápidamente por el área de calderas y existía el riesgo de emisión de sustancias peligrosas debido al contacto con tanques de gas LP, amoniaco y productos de limpieza, de acuerdo con información de NMás.

Tras controlar el incendio, las autoridades de Protección Civil realizaron labores de enfriamiento del inmueble de Bachoco y descartaron mayores afectaciones en la zona.

*Con información de Quadratín