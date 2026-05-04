Pagos de Pensión del Bienestar 2026: ¿A qué apellidos les toca depósito del 4 al 8 de mayo?

Los depósitos de los programas sociales se pueden retirar sin el cobro de comisiones en las sucursales del Banco del Bienestar.

A formarse en el cajero para ser de los primeros en retirar los apoyos del Gobierno, según el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar publicado este 4 de mayo.

Leticia Ramírez, la nueva secretaria del Bienestar, explicó que la dispersión de los más de 104 mil 700 millones de pesos en apoyos sociales comenzará desde este mismo lunes con los beneficiarios con apellidos que inician con la letra A.

“Son 32 millones de derechohabientes. Para mayo y junio, de los programas que corresponden a la Secretaría del Bienestar son distribuidos en los siguientes programas que ustedes conocen: Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. Así, también se construye la soberanía, favoreciendo el bienestar de la población”, declaró.

Pensiones del Bienestar esta semana: ¿Quiénes reciben pagos de 6,400 y 3,100 pesos?

La Secretaría del Bienestar depósita de manera directa los apoyos que forman parte de la política de la Cuarta Transformación de “Por el bien de México, primero los pobres”.

Para esta semana, los y las siguientes beneficiarios podrán disponer de los pagos. El orden está establecido por la primera letra del apellido paterno:

Por esta ocasión, la Secretaría del Bienestar no utilizará los fines de semana para la distribución. Lo que sí es que se repetirá la organización que ha habido para otros bimestres en los que se utilizan dos días para los depósitos a grupos grandes de beneficiarios, como aquellos con apellidos con la letra C.

Tras este pago, solo quedarán tres para lo que resta de 2026:

Bimestre julio-agosto.

Bimestre septiembre-octubre.

Bimestre noviembre-diciembre.

Al no haber comicios federales programadas para 2026, la Secretaría del Bienestar no adelantará el depósito de los pagos para evitar violaciones a la veda electoral.

Las pensiones del Bienestar del movimiento de la Cuarta Transformación: ¿Cuándo dinero dan?

La Pensión del Bienestar, un programa elevado’ a derecho constitucional vía una reforma y que fue impusaldo por el expresidente López Obrador, consta de un pago de 6 mil 400 pesos, 200 pesos más en comparación con 2025.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, esta fue creada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un reconocimiento a las mexicanas que han contribuido con el cuidado de las familias y los adultos mayores. Incluye un depósito de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.