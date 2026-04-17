Sheinbaum llevará mensaje de ‘primero los pobres’ a cumbre en Barcelona, destaca Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez encabezó la 'mañanera' de este viernes 17 de abril en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará posicionar un mensaje centrado en la paz y la agenda social durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, explicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, este 17 de abril.

El encuentro se realizará este sábado en Barcelona, a invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y forma parte de una iniciativa surgida en el marco de la Asamblea General de la ONU de 2024, explicó Rosa Icela Rodríguez en la ‘mañanera’ de este viernes.

México llevará mensaje de paz y enfoque social

La secretaria de Gobernación afirmó que Sheibaum promoverá en el foro uno de los principios centrales de su administración: “por el bien de todos, primero los pobres”, con el objetivo de reforzar la visión social en el debate global sobre democracia.

La participación de México ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, donde el discurso de paz y cooperación busca ganar espacio entre los países participantes.

Encuentro con líderes de América Latina y Europa

La cumbre contará con la presencia de diversos jefes de Estado, entre ellos:

Luiz Inácio Lula da Silva

Gustavo Petro

Además del foro multilateral, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales con el presidente español y otros mandatarios, como parte de su agenda diplomática.

El Gobierno federal informó que la salida de la presidenta del territorio nacional, del 17 al 19 de abril, fue notificada conforme a la ley al Senado de la República, a través de la Mesa Directiva.

En representación de la mandataria, el Gobierno federal dio continuidad a la ‘mañanera del pueblo’ donde se abordaron temas de política cultural y reformas legales.

Durante la conferencia participaron:

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Karina Luján, directora del Indautor

Daniela Alatorre Benard, titular del Imcine

Las funcionarias presentaron avances relacionados con la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor.