Claudia Sheinbaum, dispuesta a colaborar con ONU por crisis de desaparecidos en México

Claudia Sheinbaum ha descalificado tanto al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como su informe que establece que la práctica generalizada y sistemática de desapariciones forzadas en México puede constituir un “crimen de lesa humanidad”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno buscará con el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, “de qué manera se puede colaborar” para atender la crisis de desaparecidos en México.

En su conferencia matutina recordó que la semana próxima recibirá al alto comisionado, quien visitará México.

Refirió que el funcionario de la ONU estará trabajando con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para informar las acciones implementadas por su gobierno para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición, y al mismo tiempo recibir sus opiniones.

“Y ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante y erradicar el delito de desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, dijo.

Afirmó que su gobierno atiende a las víctimas a través de las comisiones de Víctimas y de Búsqueda, además de que la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez se reúne con los colectivos.

“Y siempre estoy dispuesta a apoyar a cualquier familia y todo el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata, cualquier situación de desaparición que se presente ante una fiscalía estatal”, agregó.

La mandataria ha descalificado tanto al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como su informe que establece que la práctica generalizada y sistemática de desapariciones forzadas en México puede constituir un “crimen de lesa humanidad”.

Ayer, familiares de desaparecidos instaron en una carta al alto comisionado Volker Türk, a expresar de manera clara y pública, durante su visita a México, su respaldo a la determinación del CED.

Manifestaron que, como familiares en búsqueda de sus seres queridos, recibieron con esperanza la decisión del CED de remitir al secretario general de la ONU, António Guterres, para su posterior consideración por la Asamblea General la solicitud de ayuda de las familias y víctimas por la grave situación que se vive en México.

Pidieron a Türk reconocer la determinación de CED como una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis y no como una confrontación.

“La justicia internacional llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado. A pesar de que la crisis ha alcanzado a más de 132 mil desaparecidos, para las familias este paso representa una oportunidad de avanzar en la búsqueda”, dijeron.