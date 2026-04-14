Encuentran cinco cuerpos en un pozo en Guanajuato; son dos mujeres y tres hombres

Guanajuato es una de las entidades con más narcofosas encontradas.

En Guanajuato, al menos cinco cuerpos sin vida han sido recuperados del interior de un narcopozo ubicado en los límites de Villagrán y de Santa Cruz de Juventino Rosas, municipios que son controlados por el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hallazgo del narcopozo fue posible tras recibir varios reportes ciudadanos que alertaban sobre malos olores que provenían del interior de un pozo de riego agrícola que actualmente está abandonado.

De inmediato, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, se pusieron en contacto con las autoridades estatales y de manera conjunta procedieron a revisar el lugar indicado en los reportes.

Los trabajos de búsqueda comenzaron desde el lunes 13 de abril y continuaron este martes en un pozo de riego agrícola que está en desuso, el cual se ubica en una zona de sembradíos localizada en los límites de los municipios de Villagrán y de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Por el momento, las autoridades estatales han confirmado la extracción de cinco cuerpos sin vida del interior del pozo.

Los cadáveres corresponden a dos personas del sexo femenino y tres del sexo masculino.

Los cuerpos que han sido recuperados fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para practicar los estudios correspondientes que permitan su plena identificación.

Los trabajos de búsqueda continúan este martes dentro del pozo agrícola por parte de personal especializado de la Fiscalía de Guanajuato, pues se presume la existencia de más cadáveres.

La zona donde fue descubierto el narcopozo se mantiene bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para seguridad de las personas buscadoras y de las propias autoridades.

Fosas clandestinas en Guanajuato

A finales de marzo de este año, los integrantes del colectivo de búsqueda ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos’, reportaron el hallazgo de ocho cuerpos dentro de un pozo de riego agrícola cerca de la comunidad de Mexicanos, en el municipio de Villagrán.

Y a finales de enero de este año, buscadoras y autoridades localizaron una fosa clandestina ubicada en la comunidad de Valencia de Fuentes, en el municipio de Cortazar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la narcofosa de Cortazar hallaron 15 cuerpos.

Este hallazgo se sumó a otros descubrimientos que se registraron en Villagrán y en Santa Cruz de Juventino Rosas, municipios vecinos de Cortazar.

El pasado 21 de enero de 2026, se informó la localización de dos fosas clandestinas con al menos 18 cuerpos, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte, lo que se encontró fueron 13 cuerpos completos y los restos de 5 personas más.

Los hallazgos se registraron en dos pozos de uso agrícola ubicados en las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera, poblaciones controladas por el Cartel de Santa Rosa de Lima.

Según los informes de inteligencia policial, estos tres municipios (Cortazar, Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas) ubicados en la zona central del estado de Guanajuato, son controlados por el Cartel de Santa Rosa de Lima.

Las narcofosas de Irapuato

El pasado 5 de enero de 2026, fueron localizadas más fosas clandestinas en el municipio de Irapuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, en estos nuevos hallazgos encontraron seis cuerpos sin vida. Se trata de los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ reportó que los seis cuerpos ya fueron identificados.

Los cuerpos fueron localizados en fosas descubiertas en la comunidad de Tamahula.

El 8 de enero de 2026, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, en la cual se confirmó el hallazgo de al menos 13 cuerpos y restos humanos.

Hasta el momento, Irapuato es uno de los cementerios clandestinos más grandes de Guanajuato.

En este municipio y en el lapso de los últimos seis años, han sido descubiertas 30 fosas clandestinas, de donde se han exhumado los restos de 234 personas asesinadas.

Uno de los hallazgos recientes es el que se registró en la comunidad de La Calera, en Irapuato, donde las autoridades exhumaron los restos de 32 personas.

La fosa clandestina descubierta en La Calera, es hasta el momento la segunda más grande hallada en el estado de Guanajuato, sólo detrás de la localizada el 29 de octubre de 2020 en Salvatierra, donde se exhumaron 81 cuerpos.