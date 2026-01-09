Matan a ‘El Yeyo’, reconocido fisicoculturista y exfuncionario de Cortázar, Guanajuato

En Cortazar, Guanajuato, dos personas fueron asesinadas a balazos y sus cuerpos calcinados dentro de una vivienda.

Una de las víctimas fatales fue identificado como Mario Rojas, conocido como “El Yeyo”, un reconocido fisicoculturista e instructor de gimnasio, quien además era exfuncionario municipal en Cortazar.

La otra víctima es una mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer por las autoridades.

Se supo que las dos víctimas se encontraban en su vivienda cuando hombres armados llegaron al lugar y atacaron a balazos la casa, para después incendiar el inmueble con las dos personas agredidas dentro.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 8 de enero de 2026 en una vivienda ubicada en la calle Manzanos, de la colonia Los Huertos, en la ciudad de Cortazar.

Los vecinos del lugar reportaron haber escuchado una ráfaga de detonaciones de arma de fuego que los alarmó.

Cuando los disparos terminaron, los vecinos salieron de sus casas y se percataron que una vivienda se estaba quemando.

De inmediato, varias personas reportaron lo sucedido al sistema de emergencias 911 y en cuestión de minutos arribaron al lugar elementos de Seguridad Pública, paramédicos y bomberos.

Después de varios minutos, los cuerpos de emergencia lograron controlar y apagar el fuego que consumió gran parte de la vivienda, así como un automóvil y una motocicleta que se encontraban en el sitio.

Dentro del inmueble atacado e incendiado, las autoridades localizaron dos cuerpos sin signos vitales y calcinados.

El lugar fue asegurado por las autoridades para permitir que los peritos y los agentes de la Fiscalía General del Estado pudieran procesar la escena del doble homicidio y recabar indicios.

Fue hasta este viernes 9 de enero cuando se confirmó que una de las dos víctimas fatales del crimen era un reconocido fisicoculturista, quien además era instructor de gimnasio en Cortazar.

El fisicoculturista asesinado fue identificado como Mario Rojas, conocido como “El Yeyo”, quien también se desempeñó como funcionario deportivo en el gobierno municipal en Cortazar hace varios años.

A través de redes sociales, amigos y conocidos de Mario Rojas reaccionaron tras su asesinato.

“La familia IronGym estará por siempre de luto… Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro colaborador, hermano y amigo Mario Rojas una persona íntegra, comprometida y apasionada en todo aspecto de su vida!! Nada ni nadie podrá reemplazarte ni ocupará el lugar que dejas en cada uno de los corazones que tocaste.

​“Querido amigo y coach de IRON GYM, hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de gratitud. Siempre te recordaremos como esa persona buena, amable y alegre que iluminaba el gimnasio con su energía. Tu disciplina y compromiso fueron un ejemplo para todos nosotros, y tu puntualidad y entrega demostraron la gran calidad de ser humano que eres. Te vas físicamente, pero tu legado de esfuerzo y alegría se queda grabado en cada rincón de IRON GYM. ¡Siempre te recordaremos!”, publicó en sus redes sociales el gimnasio donde Mario Rojas trabajaba.

Por el momento, la identidad de la segunda persona asesinada aún no ha sido confirmada.

La Fiscalía General de Guanajuato informó que ya investiga el doble homicidio para dar con los responsables.

De acuerdo a reportes periodísticos, en Guanajuato, se han registrado 10 casos de asesinatos de fisicoculturistas desde 2018 hasta la fecha.

Siete casos han ocurrido en León, 2 en Celaya y uno en Cortazar.

En León, sobresale el crimen de Luis Manuel “El Charro” Lomelí en octubre de 2023.

También en León, el 9 de junio de 2025 fue asesinado Adrián, fisicoculturista, nutriólogo y propietario de un gimnasio ubicado en el bulevar Francisco Villa.