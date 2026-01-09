⁠¿Quién es Yesenia ‘N’, secretaria particular de Grecia Quiroz, detenida por el asesinato de Carlos Manzo?

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Yesenia ‘N’, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, agentes de la SSPC, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, realizaron el arresto el jueves 8 de enero en el despacho de la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

Tras su detención, Yesenia ‘N’ fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía estatal, donde deberá presentarse ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, según informó la agencia EFE.

¿Qué sabemos de Yesenia ‘N’, funcionaria de Uruapan a quien relacionan con el homicidio de Carlos Manzo?

Yesenia ‘N’ entró al gabinete del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en septiembre de 2024 como su secretaria particular, cargo que aún mantiene en la actual gestión de Grecia Quiroz, luego de que esta fuera nombrada presidenta municipal tras el asesinato de su esposo.

En una publicación en las redes sociales el 21 de julio de 2024, Manzo calificó a la funcionaria como una “mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social” para informar quién le acompañaría como responsable del despacho del ayuntamiento.

Yesenia 'N' se desempeñó como secretaria particular de Carlos Manzo y continuó en el cargo con Grecia Quiroz. (Facebook )

En dicho mensaje, Manzo también destacó la trayectoria académica de Yesenia ‘N’, egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de S.N. Hidalgo, además de contar con especializaciones en Derecho Procesal y Ciencias Políticas.

Apenas dos días antes de su arresto, Yesenia ‘N’ compartió una serie de fotografías en su perfil de Facebook en las que aparece junto a la alcaldesa de Uruapan y otras personas durante el Festival de Reyes 2026, celebrado en esa localidad.

El mensaje de despedida de Yesenia ‘N’ un día después del asesinato de Carlos Manzo

Tras el asesinato de Manzo el pasado 1 de noviembre en pleno Día de Muertos, la funcionaria le dedicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Se fue mi líder y amigo. Vuela alto, Carlos Manzo”, expresó la servidora pública en una publicación en su cuenta de Facebook, apenas un día después del ataque que terminó con la vida del político, miembro y fundador del llamado ‘Movimiento del Sombrero’.

Dos días antes de su detención, Yesenia ‘N’ acompañó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al Festival de Reyes 2026. (Facebook)

Días después, cuando la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, asumió como nueva alcaldesa de Uruapan, Yesenia ‘N’ escribió:

“El día de hoy acompañamos al Congreso del Estado de Michoacán a que tomara protesta como nueva presidenta de Uruapan. Una ceremonia donde se respiraba y se sentía mucho sentimiento, coraje, impotencia, pero donde se sentía mucha esperanza”, indicó.

Cabe recordar que durante la audiencia de formulación de imputación a Jorge Armando ‘N’, alias El Licenciado, la Fiscalía General del Estado informó al juez de control que en uno de los chats integrados a la investigación, se reveló la posible participación de una persona cercana a Carlos Manzo, quien presuntamente habría proporcionado información puntual sobre los movimientos del alcalde la noche del 1 de noviembre.

No obstante, hasta el momento ni la Fiscalía de Michoacán ni las autoridades federales se han pronunciado tras la detención de la funcionaria, por lo que aún se desconocen los cargos que se le imputan y el grado de participación que habría tenido en el homicidio de Manzo.