¿Grecia Quiroz para presidenta? Movimiento del Sombrero busca impulsarla para el 2030

El Movimiento Independiente del Sombrero impulsará a Grecia Quiroz para las siguientes elecciones hasta la presidencia. (Cuartoscuro)

El Movimiento Independiente del Sombrero tiene una ‘ruta’ trazada: competir por la gubernatura de Michoacán en 2027 y después por la presidencia de México en 2030.

Carlos Bautista Tafolla, diputado local de Michoacán, afirmó que ese será el camino que seguirán en los siguientes años, bajo la batuta de Grecia Quiroz, alcaldesa suplente de Uruapan, que tomó el lugar de su esposo, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.

“Nosotros vamos a ir por la gubernautra y después vamos a ir por la presidencia de la República porque eso era lo que quería Carlos (Manzo)”, dijo a los medios de comunicación el diputado local.

Sostuvo que el Movimiento del Sombrero adoptó como su lideresa a Grecia Quiroz y sería su abanderada en ambas contiendas. La alcaldesa ya declaró que seguirá con el proyecto de su esposo.

De acuerdo con algunos sondeos, Grecia Quiroz estaría a la cabeza como la favorita de la ciudadanía para gobernar Michoacán en su papel de aspirante independiente.

Buscan registrar la marca ‘Carlos Manzo’ y Movimiento del Sombrero ante el IMPI

El viernes 28 de noviembre se dio a conocer que Grecia Quiroz registró la marca ‘Carlos Manzo’ y ‘Movimiento Independiente del Sombrero’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

A través de un representante legal, la alcaldesa ingresó el diseño del Movimiento Independiente del Sombrero, organización política fundada y liderada por su esposo y fallecido alcalde de Uruapan.

La imagen corresponde a un sombrero sayahuense, que adquirió notoriedad en Michoacán cuando tres de sus integrantes obtuvieron un cargo de elección popular por la vía independiente en junio de 2024.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, apuntó este viernes en un mensaje en la red social X el titular del instituto, Santiago Nieto.

Investigación del asesinato de Carlos Manzo avanza

En tanto, después del asesinato de Carlos Manzo se detuvo a uno de los presuntos autores intelectuales, Jorge Antonio ‘N’, apodado ‘El Licenciado’, y a los siete escoltas personales del alcalde, acusados de complicidad con el crimen.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron “labores de seguimiento y logística”, quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre.

Con información de EFE.