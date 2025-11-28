¿‘Carlos Manzo’ será marca registrada? Grecia Quiroz ingresa solicitud ante el IMPI

El registro ante el IMPI incluye el nombre de Carlos Manzo y el emblema del Movimiento del Sombrero. (Fotoarte El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del alcalde asesinado el pasado 1 de noviembre en Michoacán, registró este viernes la marca ‘Carlos Manzo’ y el ‘Movimiento Independiente del Sombrero’ en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Quiroz tomó posesión de la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su marido, Carlos Manzo, acribillado a tiros durante el Festival de Velas, en plena celebración por el Día de los Muertos.

A través de un representante legal, la alcaldesa ingresó el diseño del Movimiento Independiente del Sombrero, cuya organización política fue fundado y liderado por su esposo y fallecido alcalde de Uruapan.

La alcaldesa de Uruapan presentó el diseño del sombrero sayahuense, símbolo del movimiento fundado por Manzo.

La imagen es la de un sombrero sayahuense, el cual adquirió notoriedad en Michoacán cuando tres de su integrantes obtuvieron a un cargo de elección popular por la vía independiente en junio de 2024.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, apuntó este viernes en un mensaje en la red social X el titular del instituto, Santiago Nieto.

El organismo del Gobierno mexicano tiene como principal función proteger legalmente patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, para asegurar que su uso y explotación comercial sea exclusivo del titular.

Avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo

La semana pasada se detuvieron a siete escoltas personales de Manzo acusados de complicidad con el crimen, así como el presunto autor intelectual, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien se encuentra en prisión preventiva.

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron “labores de seguimiento y logística”, quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Grecia Quiroz, la favorita para gobernar Michoacán

Según un sondeo de la encuestadora Poligrama, la nueva alcaldesa de Uruapan sería la favorita de los ciudadanos para gobernar el estado de Michoacán, con un 43.4 por ciento de los apoyos.

La firma destacó que se trata de “un fenómeno poco común en la historia electoral reciente del estado: una figura sin afiliación partidista que logra posicionarse como líder en una contienda tradicionalmente dominada por estructuras partidistas”.

El crimen de Manzo ha generado una ola de indignación y apoyo por todo el país, con manifestaciones en varios estados en rechazo al clima de violencia y a la crisis de inseguridad.

Con información de Quadratín México.