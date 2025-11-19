Asesinato de Carlos Manzo: Detienen a ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del ataque

Jorge Armando ‘N' es uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo. (Fotoarte: El Financiero | Crédicto: Cuartoscuro | SSPC)

Fue detenido Jorge Armando ‘N’, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, este miércoles 19 de noviembre.

Autoridades señalan a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, como uno de los líderes de la célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que planeó el homicidio del líder del denominado Movimiento del Sombrero.

También se confirmó que el día de los hechos, Víctor Manuel ‘N’, joven reclutado por el CJNG que atacó a Manzo, estuvo acompañado de Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, que el 10 de noviembre fueron localizados sin vida sobre una carretera de Uruapan-Paracho, Michoacán.

¿Cómo coordinó ‘El Licenciado’ el atentado contra Manzo?

A través de un análisis de los dispositivos telefónicos de Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’ permitió identificar cómo se planeó y organizó el atentado de Carlos Mazo mediante una aplicación de mensajería instantánea.

De acuerdo con los mensajes encontrados en los celulares, se determinó que ‘El Licenciado’ ocupaba el rol de mando, al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución del Carlos Manzo.

Cronología del 1 de noviembre

‘El Licenciado’ ordenó a los involucrados colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios.

Ramiro ‘N’ pidió a sus cómplices borrar los mensajes después de dar las instrucciones.

A las 19:45 horas sicarios informaron sobre arribo de Carlos Manzo al Festival de Velas.

A las 20:00 horas, Ramiro ‘N’ confirmó el ataque contra el alcalde de Uruapan y que tenían sometido a Víctor Manuel ‘N’.

Por último, a las 20:15 horas, Ramiro ‘N’ pidió transporte para Fernando Josué ‘N’.

“Antes de la agresión, Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes que debían disparar, aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Jorge Armando ‘N’ advirtió que debían ultimar a como de lugar a Carlos Mnazo”, describió Omar García Harfuch.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, mencionó que Ramiro ‘N’, presunto integrante de la célula delictiva, reclutó a Fernando Josué ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ a través de redes sociales.

También, se le atribuyó a Ramiro ‘N’ como instructor para el uso de armas de fuego y responsable de someter a castigos físicos sobre los integrantes que no cumplían las instrucciones.

Las autoridades no pudieron precisar cuál habría sido el móvil del asesinato de Carlos Manzo.