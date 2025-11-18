‘Golpe’ al CJNG... en España: Policía Nacional desmantela una ‘oficina’ y detiene a 20 personas

La Policía Nacional de España, junto con la DEA, desmanteló una 'oficina' del CJNG en ese país.

La Policía Nacional española desmanteló la estructura operativa de “una oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, durante una operación conjunta con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos.

Con esta intervención, hubo 20 personas detenidas: 15 de ellas fueron enviadas a prisión provisional. Las personas fueron señaladas como objetivos prioritarios de la DEA y miembros de la Camorra italiana vinculados a la distribución internacional de drogas.

¿Cómo operaba el CJNG en España?

Según la información oficial, el grupo criminal vinculado al CJNG introduce grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica hacia España, donde la droga era almacenada y redistribuida en diferentes puntos del país antes de enviarse a otros destinos europeos.

La investigación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, permitió el decomiso de mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT (criptomoneda Tether), tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Grupos criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloa han aprovechado la discreción y rapidez de las criptomonedas para adquirir precursores químicos, según un informe de la plataforma Chainalysis.

Sobre el modus operandi de la organización criminal, la Policía Nacional detalló que consistía en ocultar los cargamentos en maquinaria industrial de gran tonelaje. Una vez en España, la droga era almacenada en fincas de la sierra de Madrid y en Ávila, aprovechando la privacidad de la zona.

En un comunicado oficial, la Policía Nacional de España explica que la distribución de estas drogas dentro del país se coordinaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), con conexiones en Bilbao y Valencia, donde se usaban vehículos modificados con compartimentos ocultos.

Para el envío internacional, la organización empleaba otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), desde donde se gestionaban exportaciones hacia Italia. En septiembre, las autoridades ya habían detectado un envío de cocaína dirigido al país europeo a través de un integrante del clan Amato-Pagano de la Camorra napolitana.

La operación permitió capturar a dos de los principales objetivos del CJNG en España y a un empresario español señalado como responsable de la logística del entramado. El hombre, dueño de varias sociedades mercantiles, facilitaba tanto el movimiento de la droga como la inserción de las ganancias ilícitas en actividades económicas legales. La investigación también incluyó la interceptación coordinada con Países Bajos de un contenedor marítimo procedente de Costa Rica, que contenía droga oculta en maquinaria industrial.

Los ‘tentáculos’ del CJNG en el mundo

Esta no es la primera “oficina” del Cártel Jalisco Nueva Generación en el extranjero. En marzo de este año, se informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio en Kenia ligado al grupo criminal.

Se estima que el CJNG se ha extendido por todo México, según informes de la DEA. En algunos estados tiene una presencia menor, pero existente.

Luego de que Donald Trump tomó protesta por segunda vez como presidente de Estados Unidos en 2025, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue designado como organización terrorista en EU.

Además de su extensión territorial, el CJNG también expandió sus actividades hasta el tráfico de petróleo a través de la frontera (huachicol).