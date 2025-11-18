Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de noviembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde el 18 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este martes 18 de noviembre.

Derivado a la relevancia del tema, la mandataria podría referirse al traslado de siete personas al Reclusorio Norte, quienes participaron en la movilización de la Generación Z y supuestamente participaron en agresiones contra oficiales de policía.

Los familiares de las personas detenidas tras la marcha del 15 de noviembre aseguraron que no les dieron información respecto al estatus de los detenidos hasta después de su traslado.

¿Qué sucedió en la mañanera de Sheinbaum el 17 de noviembre?

Durante la mañanera del lunes, la mandataria se refirió a la marcha del denominado movimiento de la Generación Z, que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre.

La mandataria señaló que en la movilización no participaron jóvenes y que estuvieron involucrados perfiles cercanos de la oposición.

Criticó que se registraron enfrentamientos entre autoridades e inconformes que no formaban parte del primer contingente de personas inconformes.

“El sábado vimos que la gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran de la Generación Z. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa, estaban intelectuales, había políticos que ya conocemos”, acusó la presidenta Sheinbaum.

Otro de los temas a los que se refirió la mandataria fue la escalada entre Estados Unidos y Venezuela ante el despliegue armado y las declaraciones de Donald Trump.