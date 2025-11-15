Sheinbaum condena violencia en marcha de la Generación Z y pide que continúe por la ‘vía pacífica’

“De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia", sentenció Sheinbaum tras la marcha de la generación Z en la CDMX. (Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la marcha de la Generación Z prosiga por “la vía pacífica”, luego de que un grupo de hombres encapuchados se coló entre los manifestantes y derribó las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

“De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar; siempre por la vía pacífica”, afirmó la mandataria mexicana durante una gira en la ciudad de Jonuta, Tabasco.

Además, Sheinbaum dijo que marcharon “muy pocos jóvenes” en la manifestación convocada a nivel nacional por redes sociales y que tuvo miles de asistentes que criticaron al Gobierno que encabeza.

“Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”, sentenció la presidenta, quien durante su conferencia matutina del viernes comentó que esta movilización estaba vinculada con la oposición política a su Administración y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante del que emergió la mandataria.

Marcha de la generación Z en CDMX: ¿Qué pasó?

Las declaraciones por parte de la jefa del Ejecutivo se dan después de que un grupo de encapuchados identificados como “el bloque negro” golpearan con martillos y piedras las vallas que protegían el Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la CDMX.

Estos ataques derribaron las vallas, las cuales también resguardaban a elementos de la Policía capitalina, quienes replegaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y de extintor, una acción que afectó a los asistentes, en los que había personas de todas las edades, incluidos niños.

La marcha de la generación Z inició por la mañana en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo capitalino, un espacio que esta tarde está siendo desalojado por parte de las autoridades locales como medida de seguridad.