Marcha de la ‘Generación Z’: ¿Qué empresarios y millonarios están detrás de la movilización según Gobierno?

La marcha de la 'Generación Z' será el 15 de noviembre en CDMX y otras ciudades a lo largo del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘quemó’ a las personas que están detrás de la marcha de la ‘Generación Z’, quienes se movilizarán el 15 de noviembre hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de realizar la revocación de mandato, y de paso, de reclamar por la violencia en el país.

Aunque la organización ‘Generación Z’, que ha tenido presencia en redes sociales principalmente, aseguran que no tienen detrás a ningún partido ni interés político, un análisis del Gobierno de Sheinbaum asegura que es inorgánico y está impulsado desde grupos de derecha, con tal de desestabilizar a la 4T.

El movimiento ‘Generación Z’ se viralizó con videos realizados con inteligencia artificial, mismos que llamaron a la movilización; sin embargo, detrás de toda esa ‘maquinaria’ de seguidores e influencers como Carlos Bello, habrían cuentas operadas desde el extranjero, así como millonarios con intenciones de que el movimiento crezca.

Se acusó que no es casualidad que figuras políticas representantes de la oposición, como el expresidente Vicente Fox, la senadora Lilly Téllez y el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, entre otros, sean de los impulsores de esta manifestación.

¿Qué empresarios están detrás de la marcha de la ‘Generación Z’?

Más allá de los nombres más famosos que han circulado en redes sociales, algunos de los millonarios que están detrás de la marcha de la ‘Generación Z’ y todo el movimiento contra la presidenta Claudia Sheinbaum, son:

Claudio X González

Aunque no ha sido partícipe directo, Claudio X González ha promovido la marcha en sus redes sociales, además de que cuenta con el antecedente de que estuvo en las manifestaciones de la Marea Rosa, que finalmente apoyaron a Xóxhitl Gálvez en las elecciones presidenciales del año pasado.

El empresario es director de Kimberly Clark, además de que está en mesas directivas de Grupo Carso, Grupo Alfa, Grupo México, entre otros. También fue vicepresidente de Coparmex.

Arturo Villegas

Señalado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como un empresario de derecha y relacionado con movimientos opositores. Según la información pública, es analista de estrategias en redes sociales.

Arturo Herrera

Es colaborador de La Derecha Diario, economista y autodenominado como libertario. Es conocido por sus comentarios y críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como un impulsor de la marcha de la ‘Generación Z’, donde dijo que estará el sábado.

Javier Negre

Es director de La Derecha Diario, medio que difunde contenido de odio contra los gobiernos progresistas, además de que su versión para México salió a inicios de este año.

Fernando Cerimedo

Es estratega digital y consultor político, y además de formar parte de La Derecha Diario, dirige la agencia Navegantes y formó parte del equipo de campaña de Javier Milei.

Además es CEO de la agencia de publicidad Numen, y está vinculado con la ‘milicia digital’ relacionada con Jair Bolsonaro en Brasil.