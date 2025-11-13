¿Quién es Carlos Bello, influencer señalado por incitar marcha de la Generación Z?

Carlos Bello es un influencer que fue señalado por impulsar el movimiento de la Generación Z. (Foto: IAGemini)

Carlos Bello, influencer que criticó al Gobierno, fue señalado por Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, como uno de los orquestadores de la marcha de la Generación Z, pero, ¿quién es el creador de contenido?

La sección de Infodemia durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 13 de noviembre estuvo dedicado al movimiento Generación Z.

Y entre ellos surgió el nombre del creador de contenido digital como uno de los incitadores de la marcha de protesta porque de manera repentina cambió el tipo de temas que comparte en redes sociales.

“Carlos Bello es un influencer que no compartía contenido político, participó en un foro en la Cámara de Diputados y criticó al Gobierno de México (...) aquí el primer punto que llama la atención es a los influencers que cambian de tema sin importar la comunidad ya construida”, declaró Elorza en la mañanera.

Además, reveló que “El 12 de octubre, Carlos Bello publicó en sus redes sociales que organizaba una marcha sin decir la fecha ni la causa”.

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, señaló a Carlos Bello como impulsor de la marcha de la Generación Z. (Foto: Cuiartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es el influencer Carlos Bello?

Carlos Bello es un creador de contenido que publica videos principalmente en su cuenta de TikTok @soymirreybro.

De acuerdo con el influencer, las publicaciones que realiza son con un personaje con “una papa en la boca”: “Lo que vemos en redes no es siempre la verdad, una vez me dijeron mirrey y mamón, pero no es verdad”, mencionó en el pódcast Leo y Nacho.

Bello se describe como un ‘hijo de Dios’, además informó que estudió una licenciatura en Administración de empresas en la Universidad Iberoamericana.

El creador de contenido y empresario tiene distintas compañías: De Bello Van que se dedica al acondicionamiento y venta de camionetas de lujo.

Cuenta con un emprendimiento De Bello Armor, donde realiza modificaciones a camionetas como blindaje.

Finalmente, en sus redes sociales comparte videos en los cuales compra y vende calzado de lujo.

En su cuenta de TikTok tiene poco menos de 9 millones de seguidores y en su perfil el tema principal son temas económicos y sociales.

Bello tuvo relevancia recientemente luego de visitar la Cámara de Diputados para dar un mensaje frente a los legisladores:

“Antes de ser influencer, soy empresario, yo no sé pretender que todo está bien, conozco la clase trabajadora, el salario mínimo, el transporte público (...) sé de trabajo, economía y finanzas, cosas en las que tenemos un retroceso como sociedad”, declaró el influencer.

¿Cuándo es la marcha de la Generación Z?

Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, precisó que desde hace un mes comenzaron las organizaciones la protesta de la Generación Z.

“Desde mediados de octubre se habla de la marcha (...) se dice que los jóvenes que convocan a esta protesta nacieron entre 1997 y 2012, en una convocatoria orgánica de redes sociales, pero es mentira, con un análisis digital se demuestra que es pagada, inorgánica, con cuentas de redes operadas en el extranjero y con cuentas de apoyo a la oposición”.

La marcha de la Generación Z está programada para el sábado 15 de noviembre a través de Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo de la Ciudad de México.