¿Quién es Diego Dreyfus, empresario y ‘coach’ de vida de ‘Chicharito’ Hernández?

Algunos comentarios sobre relaciones de pareja de Javier ‘Chicharito’ Hernández provocaron memes sobre el jugador de Chivas de Guadalajara, muchos de ellos hacían referencia a Diego Dreyfus, conocido por ser el ‘coach’ de vida del futbolista.

Las críticas por los recientes videos de ‘Chicharito’ Hernández no solo han sido de usuarios en redes sociales, sino también de figuras públicas como la cineasta Sara Sálamo, pareja de Isco Alarcón, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Es muy buen futbolista ‘Chicharito’”, comentó Sheinbaum en la conferencia Mañanera del Pueblo, “pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres tiene mucho qué aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos y es una relación de igualdad”, agregó la presidenta.

Ante esto, el propio club Chivas reaccionó a los comentarios de Javier Hernández. Dijeron que los comentarios de ‘Chicharito’ “son ajenos a los principios y los valores” del club y aseguran que han "tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno".

¿Quién es Diego Dreyfus, exentrenador de vida de ‘Chicharito’ Hernández?

Diego Dreyfus, quien tiene el pseudónimo de ‘Huracán’ en sus redes sociales, se describe como ‘bon vivant’, una expresión francesa que, en español, se puede traducir para referirse a una persona que le gusta el ‘buen vivir’.

Sin embargo, Diego Dreyfus se formó, primero, como ingeniero y después para trabajar en el mundo del entretenimiento. De acuerdo con IMDb, nació en 23 de diciembre de 1979 en Cuernavaca (Morelos) y participó en producciones como la serie Código postal (2006), la película The Bet (2007) de Alessia Pertoldi y también la serie The Bet.

Pero Dreyfus inició después un camino cercano a los negocios y, por otro lado, incursionó en una faceta como coach de vida y actualmente es creador de contenido relacionado con consejos.

Actualmente, Dreyfus vende suscripciones de 200 pesos MXN por mes para formar parte de su membresía llamada Te vas a morir, mediante la que da charlas motivacionales. Además, tiene un podcast en plataformas de streaming con el mismo nombre. Además de su contenido, Dreyfus es conferencista.

Durante los últimos años ha ganado críticas por algunos de sus comentarios. En 2022,dijo que era “de pobres” un raspado, bebida fría de hielo y jarabe, en una conversación con la cantante Ángela Aguilar.

¿Cómo fue la relación de Dreyfus con ‘Chicharito’ Hernández?

El creador de contenido se hizo un cercano amigo de Javier ‘Chicharito’ Hernández y, de acuerdo con reportes de la prensa, incluso vivieron juntos. En 2018, subieron un video juntos en el canal de YouTube de Dreyfus en donde hace algunas preguntas banales al delantero mexicano.

En 2019, iniciaron juntos el proyecto Naked Humans, un blog colaborativo en donde subían contenidos de su día a día; sin embargo, el sitio web que habían abierto y sus videos en YouTube fueron borrados. Únicamente queda, como testimonio, la página de Facebook donde aún hay contenido de ellos.

En ese mismo año, Javier Hernández se casó con la modelo australiana Sarah Kohan, con quien tuvo dos hijos (Noah y Nala), y quien también formaba parte de Naked Humans. Sin embargo, se separaron a inicios de 2021.

“Creo que todos nosotros, el temor más profundo que tenemos es a nuestra máxima expresión, a nuestros máximos deseos, a nuestros máximos anhelos, sueños, a todo eso, porque las consecuencias de las decisiones que tienes que tomar para poder vivir esas experiencias son muy duras y son muy fuertes”, dijo Hernández a Fox Sports México.

Hubo rumores de que la separación de Hernández y Kohan se debió a una supuesta infidelidad de la modelo con Dreyfus, esto por un video en redes de Diego en donde narraba la historia de un hombre que anhela estar con una mujer casada y con hijos.

A inicios de 2021, tras el nacimiento de su segunda hija, los comentarios de las fotos de Noah se llenaron de personas hablando sobre la supuesta infidelidad, ante lo que publicó una historia aclarando que era falso.

“Nunca he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier”, expresó. “Dejen de insinuar que lo he hecho. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia”.

Tras darse posteriormente la separación de Hernández y Kohan, un seguidor comentó a ‘Chicharito’ en alusión a la supuesta infidelidad, a lo que Hernández respondió.

“Tengo mentores en mi vida, no tengo mujer. Genero impacto y dinero por jugar, mostrar una parte de mí que incluye videojuegos. Espero que encuentres la plenitud pronto”, expresó el jugador.

En 2022, Dreyfus habló con el presentador Marco Antonio Regil e hizo referencia plenamente sobre ‘Chicharito’ Hernández. También reconoció que había quienes decían que él era una mala influencia para él, críticas que no le importaban y que usaba a su favor para publicitar sus productos, como su marca de cigarros ‘Humo de Dios’.