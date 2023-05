¿Qué es sapiosexual, preferencia con la que se identifica Marco Antonio Regil?

En días recientes, el conductor de televisión Marco Antonio Regil habló sobre su vida amorosa y el tipo de personas que le atraen; dentro de su plática, se declaró sapiosexual, lo que desconcertó a algunas personas al desconocer este término.

Durante una entrevista que Regil concedió a Pati Chapoy para su programa en YouTube Nada es lo que parece, el conductor compartió que durante mucho tiempo se dedicó a cuidar de su madre, por lo que no tenía tiempo de sostener una relación amorosa.

Además, mencionó que no ha tenido una pareja oficial desde que tiene 39 años (hoy cuenta con 53) ya que es sapiosexual, y comenzó a explicar el tipo de personas que le atraen.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro, que ya empecé a madurar, pues ya no solamente es ‘la piernita’. Una mujer que trabaja en sí misma es diferente... existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente; me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, señaló.

¿Qué es ser sapiosexual?

Sapiosexual es un término que en los últimos años se ha popularizado para hablar sobre el tipo de atracción que una persona siente por otras, la cual tiene que ver con la inteligencia y que incluso puede percibirse de forma erótica.

Una persona sapiosexual se siente atraída por aquellas que le ofrecen una conversación que les resulte inteligente, novedosa y sobre todo les aporte algo en su persona. Incluso, esto les resulta más importante que el contacto físico.

De acuerdo con Muy Interesante España, en un principio la atracción que sienten los sapiosexuales es solo mental, aunque termina extendiéndose a todos los niveles, incluso el erótico.

¿Hay más mujeres u hombres sapiosexuales?

El sitio Mundo Psicólogos menciona que diversos especialistas aseguran que hay más mujeres que hombres sapiosexuales, aunque esto no quiere decir que sea exclusivo de un género.

La razón por la cual esto ocurre es porque las mujeres generalmente necesitan más estímulos además del visual para sentir atracción hacia una persona, contrario a lo que ocurre con los hombres, que en ese sentido pueden ser más visuales.