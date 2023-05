¿Quién es Pedro Tovar, autor de ‘Ella Baila Sola’, tema que Peso Pluma canta con Eslabón Armado?

En las últimas semanas, la canción ‘Ella Baila Sola’, de Eslabón Armando y Peso Pluma, se ha convertido en la más escuchada a nivel mundial en plataformas como Spotify y YouTube, aunque uno de los participantes en ella no está del todo confirme por hechos recientes.

Publicación de Spotify en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

Se trata de Pedro Tovar, vocalista de la agrupación Eslabón Armado, quien dijo ser el autor del tema que Peso Pluma cantó en su más reciente presentación durante el show de Jimmy Fallon.

En una transmisión en vivo, el cantante aseguró que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre completo de Peso Pluma, no le dio ningún tipo de crédito por la canción en la que Eslabón Armado lo invitó a colaborar.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, expresó Tovar.

Pedro también se dijo triste por no haber recibido el crédito que le correspondía, pues además Peso Pluma no le hizo la promoción que se esperaba. Sin embargo, dijo que seguirá trabajando y haciendo su mejor esfuerzo.

¿Quién es Pedro Tovar?

Pedro Ángel Tovar Jr., conocido simplemente como Pedro Tovar, es un cantante de corridos tumbados y música sierreña que actualmente tiene 20 años y es parte de la agrupación Eslabón Armado.

A pesar de que nació en Los Ángeles, California, Estado Unidos, tanto él como su hermano han sentido gran apego a la música regional mexicana gracias a sus padres. Entre sus principales influencias musicales está Ariel Camacho, de acuerdo con lo que ha dicho en algunas entrevistas.

Publicación de Eslabón Armando en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

Él, junto a su hermano Bryan Tovar y Gabriel Hidalgo, formaron Eslabón Armado en 2017, y para 2019 lanzaron su primer EP con cinco canciones, aunque fue hasta 2020 que alcanzaron gran popularidad por la canción ‘Con tus besos’.

Meses más tarde lanzaron su álbum debut Tu Veneno Mortal, que logró posicionarse entre las listas de música regional mexicana más populares.

Hacia 2021 salió Gabriel Hidalgo de la agrupación y entró Ulises Gonzales. Un año después, también formaría parte de Eslabón Armado Damián Pacheco, siendo hasta ahora un cuarteto enfocado en regional mexicano, corridos tumbados y sierreños.

Integrantes de Eslabón Armando. (Foto: Instagram / Spotify)

Pedro Tovar, junto a Eslabón Armado, se han hecho acreedores a múltiples nominaciones en premios como los Billboard Music Awards, Latin American Music, Lo Nuestro, Juventud y iHeart Radio Music Award, de los cuales han ganado nueve.