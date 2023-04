‘Pura doble P’: Peso Pluma supera a Miley Cyrus y es el #1 en el Top 50 Global de Spotify

“¡Y pura doble P!”: una de las colaboraciones del cantante mexicano Peso Pluma logró posicionarse como uno de los sencillos más escuchados en Spotify.

Se trata de la canción ‘Ella Baila Sola’, que estrenó su video musical el pasado 15 de abril y que cuenta con la participación de la agrupación musical Eslabón Armado. El sencillo logró posicionarse en el listado de Top 50: Global de Spotify, superando ‘Flowers’ de Miley Cyrus que salió a mediados de febrero.

El Top 50 Global de Spotify es una lista de reproducciones que, con base en la popularidad del sencillo y las veces que se ha escuchado, se va actualizando añadiendo canciones de varios géneros musicales. Actualmente, ‘Ella Baila Sola’ tiene alrededor de seis millones de reproducciones a nivel mundial.

La canción de 'Ella Baila Sola' superó las reproducciones de 'Flowers'. (Foto: Spotify)

Sumado a eso, debajo de ‘Flowers’, se encuentra otra de las colaboraciones de Peso Pluma, ‘La Bebe Remix’ con el artista Yng Lvcas que salió el pasado 13 de abril.

Las primeras diez canciones que forman parte del Top 50: Global de Spotify son las siguientes:

‘Ella Baila Sola’ de Peso Pluma y Eslabón Armado: 6 millones 767 mil reproducciones a nivel mundial. ‘Flowers’ de Miley Cyrus: 5 millones 960 mil reproducciones a nivel mundial. ‘La Bebe Remix’ de Yng Lvcas y Peso Pluma: 5 millones 091 mil reproducciones a nivel mundial. ‘TQG’ de Karol G y Shakira: 4 millones 682 mil reproducciones a nivel mundial. ‘Kill Bill’ de SZA: 4 millones 251 mil reproducciones a nivel mundial. ‘Beso’ de Rosalía y Rauw Alejandro: 4 millones 065 mil reproducciones a nivel mundial. ‘Cupid’ de FIFTY FIFTY: 4 millones de reproducciones a nivel mundial. ‘Daylight’ de David Kushner: 3 millones 828 mil reproducciones a nivel mundial. ‘Boy’s a liar Pt. 2′ de Pink Pantheress y Ice Spice: 3 millones 703 mil reproducciones a nivel mundial. ‘As it was’ de Harry Styles: 3 millones 691 mil reproducciones a nivel mundial.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma, es un artista mexicano originario de Guadalajara que se especializa en el género urbano y corridos.

Desde una edad temprana se interesó por la industria musical, con tan solo 20 años de edad lanzó su primer álbum en 2022 llamado ‘Discos en Vivo’.

La popularidad del cantante se debe a su manejo de redes sociales y las diferentes colaboraciones que ha tenido con artistas como Natanael Cano y Junior H, dos de los más grandes exponentes de corridos tumbados, una fusión de música regional mexicana con géneros urbanos.

Peso Pluma es un cantante de corridos tumbados. (Instagram / @pesopluma)

En la actualidad, tiene alrededor de 18 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, ha logrado que algunas de sus canciones entren en los listados más populares de la plataforma.

La popularidad del cantante ha crecido tanto que, el pasado 15 de abril, Bad Bunny publicó un video donde canta ‘AMG’.

Tras ello, algunos internautas recordaron la ocasión en la que Peso Pluma comparó el éxito de su colaboración ‘AMG’ con el de Bad Bunny, en una de sus presentaciones a finales de enero, el cantante mexicano dijo lo siguiente:

“En todo México, somos los primeros que han puesto un corrido en el top uno superando al p*ndejo de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos la p*ta v*rga”.

Sin embargo, un día después el músico se disculpó por sus declaraciones a través de sus redes sociales: “A Bad Bunny cuando quiera el viejo. Ustedes me ponen como el más malo de la película gente como si no tuviera margen de error, yo también me equivoco gente”.