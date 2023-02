Shakira y Karol G estrenan ‘TQG’: Estas son las frases que harían referencia a sus exparejas

La medianoche de este 24 de febrero las cantantes colombianas Karol G y Shakira estrenaron su primera colaboración juntas gracias a ‘TQG’ que, aunque no nombra explícitamente a sus exparejas Anuel AA y Gerard Piqué, en su letra contiene frases que aplican a su rompimiento el año pasado y sus nuevas relaciones.

En medio de un video protagonizado por el movimiento de caderas, el baile, la sensualidad, el hielo y el fuego, ambas han conseguido antes de cumplirse las primeras 10 horas de su estreno más de 6.5 millones de visitas del tema en la plataforma de streaming de video YouTube.

El sencillo es una de las 17 canciones del cuarto álbum de estudio de la reguetonera, que se titula Mañana será bonito y habla sobre el fin de una relación amorosa y el paso siguiente al ver a un examor con otra persona.

Las referencias de Karol G y Shakira en ‘TQG’

A lo largo de la canción ambas refieren a quienes siguen buscándolas a través de redes sociales mientras presumen otra relación, pero tienen claro que no quieren volver porque “errores no repito” y “por hombres no compito”.

En el caso de Shakira, aparece una conexión entre temas como ‘Monotonía’ y su exitosa ‘Sessions #53 de Bizarrap’ con estrofas como: “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía” o “ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte; llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte”.

La madre de Sasha y Milan canta: “Verte con otra me dolió pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, que los usuarios en Internet aseguraron va sobre Clara Chía. “Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río”, agrega.

Su vida personal los últimos meses se retoma cuando interpretan: “Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”.