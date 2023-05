No solo Michael J. Fox: Celebridades que padecen Parkinson y han hablado sobre su diagnóstico

El Parkinson es un trastorno que afecta al sistema nervioso y, por consiguiente, al control motriz de los músculos. Este padecimiento es crónico-degenerativo y no es curable, sin embargo hay tratamientos que ayudan a controlarlo y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Recientemente Michael J. Fox, actor de Volver al Futuro, habló de cómo ha lidiado con la enfermedad que le fue diagnosticada en la década de los años 90.

El histrión mencionó que este trastorno ha afectado su movilidad y, en general, varios aspectos básicos de su vida.

El pasado 30 de abril, el actor tuvo una entrevista con la cadena CBS en la que reveló algunos aspectos de su salud.

“No voy a mentir, (vivir con Parkinson) se está volviendo más difícil, se está volviendo más difícil. Cada día es más difícil, pero así son las cosas”.

Según un estudio realizado por la OMS en 2016, la proporción de pacientes con Parkinson en el mundo era una persona por cada 100 personas mayores de 60 años, cuya cifra absoluta rondaba los 6.3 millones de personas. Para el año 2030 serán aproximadamente 12 millones de personas en todo el mundo con esta patología.

En el mundo del espectáculo, varias celebridades han hablado respecto a su diagnóstico y algunos aspectos que han cambiado de su vida en escenarios y reflectores.

Famosos que tienen Parkinson

Michael J. Fox

Tras ser diagnosticado con Parkinson a los 29 años, el estadounidense continuó con su carrera actoral con algunos proyectos como The Michael J. Fox show en 2013. Sin embargo, en 2020 anunció su retiro de la industria del entretenimiento.

A principios de los 2000, el intérprete de Marty McFly creó una fundación que tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre la enfermedad.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en la década de los noventa. (Foto: EFE)

Ozzy Osbourne

El músico Ozzy Osbourne, reconocido por ser el vocalista de Black Sabbath, es una de las celebridades que padece Parkinson.

En 2019, el cantante de metal reveló su diagnóstico y aseguró que la enfermedad le ha impedido continuar con sus presentaciones en vivo. En agosto de 2022, la celebridad de 73 años explicó en una entrevista con The Observer vía Page Six lo siguiente:

“Todavía no es el final de Ozzy Osbourne, se los prometo. Si tengo que subir al escenario y casi morir en la primera canción, estaré de vuelta al día siguiente”.

Ozzy Osbourne reveló su diagnostico de Parkinson en 2019. (Foto: Instagram / @ozzyosbourne)

Alan Alda

El actor estadounidense Alan Alda, quien participó en películas como ‘Robo en las alturas’ (2011) y ‘Puente de espías’ (2015), fue diagnosticado con Parkinson en 2015.

En 2022, el medio People compartió una entrevista que se le hizo vía correo electrónico al actor en la que contestó algunas preguntas sobre su estado de salud actual.

“Me siento bien y estoy avanzando. Haciendo todo lo que pueda para retardar la progresión del Parkinson, que realmente se puede retardar con el trabajo”, explicó el intérprete.

El actor estadounidense Alan Alda tiene Parkinson. (Foto: Instagram / @thealanalda)

Neil Diamond

El cantante Neil Diamond que se caracteriza por ser la voz detrás de sencillos como ‘Sweet Caroline’, ‘America’, entre otros, tiene Parkinson.

Su diagnostico lo hizo público en 2018 y al mismo tiempo que anunció su retiro de los escenarios. Apenas en 2023 tuvo la oportunidad de hablar sobre su proceso aceptado su condición médica:

“De alguna manera una calma me ha llegado en el huracán de mi vida y las cosas se han vuelto calladas. Me doy cuenta de que me gusto más”, explicó Neil Diamond en una entrevista con el programa CBS Sunday Morning.

Neil Diamond tiene Parkinson. (Foto: Instagram / @neildiamond)

¿Cuáles son los indicios del Parkinson?

Según el sitio de Mayo Clinic, especializado en temas de salud, los síntomas de esta enfermedad aparecen lentamente. A pesar de que la enfermedad no tiene cura, existen algunos tratamientos que permiten controlar sus afectaciones.

Aunque no se tiene conocimiento de la causa de la enfermedad, ciertos factores genéticos pueden tener un papel clave. Algunos de los síntomas de le enfermedad son los siguientes:

Temblores o sacudidas rítmicas

Rigidez muscular

Deterioro en la postura y el equilibrio

Cambios en el habla

Pérdida de algunos movimientos automáticos del cuerpo

Cambios en la escritura

Se recomienda acudir al médico cuando se presenten algunos de estos síntomas para determinar si se trata de Parkinson o de otra afectación.