Rusia aprueba ley de Fuerzas Armadas: Será utilizada para la protección de sus ciudadanos en el extranjero

Si el presidente Vladimir Putin promulga la ley, ésta entrará en vigor 10 días después de su publicación.

La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó este miércoles, en segunda y tercera lectura, una ley que permite el uso de las Fuerzas Armadas para la protección de ciudadanos rusos detenidos en el extranjero.

La iniciativa fue aprobada por 381 diputados con cero abstenciones o votos en contra, según informó el diario digital RBC.

De ser promulgada por el presidente ruso, Vladímir Putin, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación.

La norma “contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos”, según sus autores.

¿Cuál es el objetivo de la ley rusa?

Su objetivo es “la defensa de los derechos de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros”.

El jefe del comité de defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, afirmó que el cambio de la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Kiev por unas excavaciones en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, que Ucrania considera “ilegales”.

Butiaguin finalmente salió en libertad y volvió a Rusia en el marco de un canje de presos.

¿Enviará Rusia militares al extranjero?

Según Kartapolov, la aprobación de la ley no significará el uso automático del Ejército, pero su mera existencia servirá para advertir a países extranjeros contra ciertos comportamientos.

En abril de 2023 las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal ‘Sobre Seguridad’, que permite al jefe del Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa”.

Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva ley.

Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que dura ya más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.

Con todo, Moscú se topó con que muchos rusoparlantes residentes en el este y sur de Ucrania rechazaron la intervención militar rusa y se pusieron del lado de Kiev o huyeron al extranjero.

Se estima que actualmente fuera del país viven más de 10 millones de ciudadanos rusos, sin contar a los miembros de la diáspora que no cuentan con pasaporte ruso o los rusoparlantes que viven en las antiguas repúblicas soviéticas.