Rusia dice que ayudaría a Irán a sacar su uranio enriquecido: ‘Nuestra propuesta sigue sobre la mesa’

Rusia puede, en caso de que lo apruebe Teherán, reducir el enriquecimiento iraní de uranio. (Foto: EFE)

Rusia reiteró este jueves 9 de abril su disposición a ayudar a Irán a sacar el uranio enriquecido del país, si finalmente la República Islámica toma esa decisión.

“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa, el presidente de Rusia (Vladímir Putin) la ha expresado repetidamente”, dijo el director de la agencia atómica Rosatom, Alexéi Lijachovo, citado por la agencia Interfax.

Agregó que Rusia puede, en caso de que lo apruebe Teherán, reducir el enriquecimiento iraní de uranio. “Sin embargo, tales decisiones no se toman durante operaciones militares”, aseguró Lijachov.

Rusia, abierto a recibir uranio enriquecido iraní

El pasado febrero, el Kremlin recordó que estaba abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción discutida anteriormente con Teherán.

Durante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que tuvieron lugar en Ginebra antes del inicio de la guerra contra Teherán, la parte iraní comentó la posibilidad de detener el enriquecimiento de uranio y transferir parte de sus reservar a Rusia.

No obstante, después del ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, Teherán se negó a restringir su programa de enriquecimiento de uranio.

Trump amenaza con aranceles a países que vendan armas a Irán

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con imponer “inmediatamente” aranceles de un 50 por ciento a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde afirma que se ha efectuado “un cambio de régimen muy productivo”, para reducirles aranceles y sanciones.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 por ciento sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Trump también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, sobre el que aseguró que se “ha experimentado un cambio de régimen muy productivo”.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad”, apuntó en otro mensaje en Truth Social.

Según Trump, durante la actual guerra “no se ha tocado nada” de estos restos nucleares, que permanecen bajo “estricta vigilancia satelital”.