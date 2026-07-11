‘Tenía un tumor del tamaño de una toronja’: Camila Sodi explica por qué le retiraron el útero

Camila Sodi compartió su historia porque busca ayudar a otras mujeres que estén por someterse a una histerectomía. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

Luego de compartir imágenes desde el hospital y confirmar que se había sometido a una histerectomía, la actriz Camila Sodi finalmente explicó qué motivó la intervención. En un primer momento, únicamente informó que la operación había salido bien y agradeció al personal médico.

Pero fue semanas después, que la también cantante decidió hablar con mayor detalle sobre el procedimiento. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, respondió las dudas de sus seguidores y reveló el problema de salud que llevó a los médicos a extirparle el útero.

Fue así que la sobrina de la cantante Thalía explicó cuál fue su diagnóstico y cómo vive la recuperación, ya que busca ayudar, a través de su testimonio, a otras mujeres que estén por someterse a una histerectomía.

Camila Sodi sigue en recuperación tras la cirugía a la que se sometió. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué le pasó a Camila Sodi? Por este motivo se sometió a una histerectomía

A mediados de junio, Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías desde un hospital. En ese momento confirmó que había sido intervenida quirúrgicamente, informó que la operación había resultado exitosa y escribió: “Todo salió bien. Estaré sanando”.

Además, agradeció el apoyo recibido con un mensaje: “Gracias mis amores por siempre estar y por cuidarme. Gracias a mis doctores y enfermeras que me bañaban y me cuidaban tan lindas. Y gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes”.

Fue hasta una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram cuando explicó el motivo de la cirugía. Al responder a una seguidora, comentó: “Pues hay varias razones por las cuales una mujer puede necesitar una histerectomía y endometriosis es una de ellas”.

Después detalló el diagnóstico que recibió: “Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido gigante, del tamaño de una toronja y pues ya no había de otra, cuando toca, toca, y es mejor no tener más dolor y tumores y cosas adentro de nosotros”.

Al finalizar la dinámica, explicó por qué decidió compartir su experiencia con otras mujeres que enfrentan una situación similar: “Le mando amor y ojalá les haya servido algo de la información a mis girlies que van a pasar por esto próximamente”.

¿Qué son los miomas, que presentó Camila Sodi?

De acuerdo con la información médica proporcionada por MedlinePlus, los miomas uterinos son tumores que crecen en el útero. En la mayoría de los casos son benignos, es decir, no son cancerosos ni se transforman en cáncer.

El mismo organismo explica que estos crecimientos pueden tener distintos tamaños. Algunos son muy pequeños, mientras que otros alcanzan un volumen considerable.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el sangrado menstrual abundante, dolor o cólicos pélvicos, sensación de presión en la parte baja del abdomen, necesidad de orinar con frecuencia y dolor durante las relaciones sexuales. También señala que algunas mujeres no presentan síntomas y el diagnóstico ocurre durante una revisión médica.

Respecto a la histerectomía, MedlinePlus indica que consiste en la extirpación completa del útero. Este procedimiento puede recomendarse cuando la paciente ya no desea tener hijos, los medicamentos no ofrecen resultados o no es posible realizar otros tratamientos para controlar los miomas.

¿Cómo está Camila Sodi tras la histerectomía?

Camila Sodi explicó que su recuperación continúa. Sobre las indicaciones que recibió comentó: “Si te la vas a hacer, te las va a dar tu doctor, pero son seis semanas de reposo. O sea, no estoy dada de alta todavía y ya quiero”.

La actriz también describió cómo ha vivido este proceso: “Ya leí miles de libros, vi miles de series, recibí mucho amor en forma de flores, y de pan dulce, y de chocolates, y apapachos, y visitas de amigos, del doctor, mis gatos, mis hijos. Y cuidado especial, las dos primeras semanas está rudo”.

También reveló que la recuperación duele; sin embargo, sigue los tratamientos indicados por su doctora, entre ellos cúrcuma, probióticos y péptidos: “Somos bien desesperados y yo me incluyo, quiero que ya rápido se acabe esto, pero el cuerpo toma tiempo y pues se tiene que acomodar todo adentro”, compartió.