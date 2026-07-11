Antes de los Cuartos de Final: ¿A qué huele Messi? Este es el perfume Chanel que usaría

Javier 'Chicharito' Hernández y Lio Messi comparten el gusto por los perfumes de diseñador como el Allure Homme de Chanel.

¿Qué tienen en común Javier ‘El Chicharito’ Hernández y Lionel Messi? Además de la final de la UEFA Champions League de 2011, cuando el Barcelona venció al Manchester United, los dos son fanáticos de los perfumes. Ambos tendrían el Allure Homme, de Chanel, en sus colecciones y el argentino saltaría a la cancha hoy para los cuartos de final del Mundial 2026 con esa fragancia sobre su cuerpo.

El ‘Chicharito’ Hernández confesó que utilizaba la edición Homme Blanche mientras jugaba videojuegos con los streamers Rivers y El Mariana, allá por 2021.

Aunque Messi nunca ha confirmado tener esta fragancia, medios argentinos reportan desde hace más de 10 años que el máximo goleador en la historia del Mundial usaría la versión Eau Extreme del Allure Homme Sport.

La información se le atribuye al escritor Leonardo Faccio, autor del libro ‘Messi, el chico que siempre llegaba tarde’, en el que relató parte de su vida cuando jugaba para el Barcelona. “El genio que se aburre de las historias nuevas de la televisión aprecia los perfumes de moda. En su familia saben que una fragancia envuelta para regalo le arranca una sonrisa”, señala el libro.

¿Qué tiene ese perfume de Chanel que lo hace tan especial para mantenerse vigente por más de 20 años? Esta es la historia de Allure Homme Sport una de las razones del por qué Chanel es referente en perfumería de diseñador.

¿A qué huele el perfume Allure Homme Sport de Chanel?

Allure Homme Sport es un perfume que se caracteriza por ser fresco y al mismo tiempo amaderado.

Destacan notas acuáticas y cítricos de mandarina de Italia, mientras que de fondo le complementa madera de cedro.

En su corazón cuenta con notas de tonka con almizcles blancos, lo que ofrece una estela profunda y una duración moderada de hasta 6 horas, de acuerdo con testimonios del portal Fragrantica.

Al ser un perfume fresco, se le considera ideal para utilizar en primavera y verano, especialmente en el día.

Sin embargo, Allure Homme Sport ofrece distintas ediciones, desde su colonia que tiene una duración baja, hasta el Eau de Toilette que es la concentración más popular de la línea, y algunas ediciones especiales que te dan una experiencia distinta con el mismo ADN.

Allure Homme Sport Eau Extreme, que es el que supuestamente usa Messi, agrega notas verdes del ciprés de Marruecos y tiene un acorde almendrado de haba tonka de Venezuela.

Las opiniones de este flanker, según Fragrantica, es que se trata de un perfume más elegante y versátil, que puede ser útil en las noches y en temporadas de frío, pero con ese ADN fresco que lo hace atractivo en días de calor.

Respecto al Allure Homme Blanche, se trata de otro mundo olfativo. Es un perfume que ofrece una salida cítrica de limón junto con madera de sándalo de Nueva Caledonia, así como vetiver de Haití y vainilla de Madagascar. Es ideal para el calor.

La línea Allure de Chanel y la llegada de los modelos Homme Sport

Allure es una de las líneas de perfume más populares en el sector de las fragancias de diseñador.

El creador de estos perfumes es Jacques Polge, quien se incorporó a la compañía de Coco Chanel en 1978 y fue el principal perfumista de la marca hasta 2015.

Polge, que también diseñó perfumes para Yves Saint Laurent, trabajaba con el objetivo de que sus fragancias perduraran, bajo la visión de que “cuando creamos algo, siempre pensamos a largo plazo; nunca hacemos nada pensando solo en el corto plazo”.

La línea nació en 1996 con una serie de fragancias que Chanel preparó para mujeres, y dos años después comenzó la colección Allure Homme para hombres.

Para los años 2000, Allure se renovó de la mano de Polge, quien buscó fragancias más frescas y dinámicas que pudieran adaptarse a ser prácticos para el día a día y para los hombres que están “en constante movimiento”.

Fue así que nació la línea Homme Sport, precisamente inspirada en el movimiento de los deportes o de las actividades intensas.

Allure Homme Sport ha sido tan exitosa que permanece en el mercado luego de más de 20 años y ha sobrevivido al impacto de su hermano menor, el Bleu de Chanel, lanzado en 2010 y al que la marca de perfumes árabes Armaf le hizo un dupe.

Una reseña de The New York Times escrita por Chandler Burr, popular crítico de fragancias, describe a Allure Homme Sport como “una máquina de precisión” hecha con materias primas “excelentes” y que aprovecha los clichés de la masculinidad para ser un producto fácil de gustarle a todo el mundo.

Si así como Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, eres fan de los perfumes, Allure de Chanel está disponible en tiendas departamentales a partir de los 3 mil 600 pesos en sus distintas ediciones y también en el sitio web de la marca.