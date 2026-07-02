Así son las sandalias Louis Vuitton de 18 mil pesos que Infantino le regaló a Jorge Campos

El, exportero Jorge Campos recibió un regalo de Infantino (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, captura de louisvuitton.com).

¿Quién no querría tener un amigo así? El exportero Jorge Campos reveló que las sandalias que vistió durante el partido México vs. Ecuador fueron un regalo de nadie menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Por medio de un video en redes sociales, Campos explicó que el calzado que portaba, con un precio que supera los 18 mil pesos en tienda, fue un obsequio del mandamás del futbol.

El exportero mexicano ha sido fiel a su estilo por el paso de los años. Orgulloso acapulqueño, no le importa si viste de traje, pues difícilmente se le verá con zapatos o tenis; suele usar sandalias o huaraches.

El partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no fue la excepción. Al medio tiempo, bajó del palco de transmisión y se reunió con Luis ‘Matador’ Hernández, Jared Borgetti e Infantino para comentar lo que estaba ocurriendo en la cancha.

Allí fue cuando Campos se quitó una de las sandalias Louis Vuitton que portaba y aseguró que se trataba de un presente realizado por Infantino.

“Regalo del presidente, mira... ¡regalo del presidente!”, insistió Campos. “¡Gracias, presi!”, dijo al lado de Infantino, quien tenía una gran sonrisa en el rostro.

Así son las sandalias de Jorge Campos (Foto: captura de louisvuitton.com).

No es raro ver a Campos involucrado con Infantino, ya que el ‘Brody’ forma parte del programa FIFA Legends, que reúne a más de 7 mil exfutbolistas y directores técnicos para promover el deporte junto con el organismo.

De hecho, hace un par de semanas, el propio Infantino aseguró que Campos “tomaría su lugar” en el palco del Estadio Guadalajara para el México vs. Corea, dado que el presidente de la FIFA no podría estar presente.

Así son las sandalias que Gianni Infantino le regaló a Jorge Campos

El modelo Sandalia LV Sunset de Louis Vuitton tiene un precio de 18 mil 600 pesos en México y está disponible entre las tallas 6 y 11.

De acuerdo con la descripción de la marca, la LV Sunset es una sandalia en forma de V confeccionada en piel de becerro, con una plantilla que incorpora el motivo Monograma Blooming de la temporada actual y un distintivo termograbado en tono dorado.

En color café, está elaborada con piel de borrego lisa, suela de goma y fabricada en Italia, uno de los países referentes de la industria de la moda.

Así son las sandalias de Jorge Campos (Foto: captura de louisvuitton.com).

El legado de Jorge Campos en la FIFA

No es casualidad que Campos sea considerado una leyenda por la FIFA. Pese a medir apenas 1.70 metros, se consolidó como uno de los porteros más emblemáticos de su generación. Pero eso no era todo. En varias ocasiones, dejó la portería para desempeñarse como delantero.

También es recordado por sus llamativos uniformes. En una época en la que predominaban los diseños conservadores y los colores sobrios, Campos apostó por combinaciones fluorescentes, contrastantes y llenas de figuras.

“Un amigo en Acapulco tenía su marca de ropa y le pedí algunos diseños, que cambiara esto sí, esto no”, recordó en entrevista con Bolavip. “Siempre me gustó el tema del diseño, el marketing y así se dio, muy natural; nunca busqué algo diferente, quería sentirme cómodo”.