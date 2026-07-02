Trump ‘justifica’ sus millones: ‘No hago nada relacionado con mis negocios, se encargan mis hijos’

El mandatario ha reiterado que sus decisiones de inversión son tomadas por terceros y hoy defendió la labor de sus hijos. (AP).

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este jueves las ganancias millonarias que han obtenido sus negocios, durante su gobierno, al advertir que son manejados por sus hijos y personas legalmente designadas.

“No hago nada relacionado con mis negocios. Mis hijos los dirigen. Tengo mucho dinero. He ganado una cantidad enorme de dinero. Dejo que otras personas lo inviertan; ni siquiera sé quiénes son”, dijo el mandatario en una entrevista con Joe Kernen de la cadena CNBC.

El mandatario defendió sus actividades financieras y las de su familia, tras los cuestionamientos por las ganancias que ha registrado, después de que esta semana se conociera que declaró ingresos superiores a los mil millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Las cifras reflejan el creciente peso de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, en contraste con su histórica dependencia del sector inmobiliario y las licencias comerciales.

Las empresas de criptomonedas añadieron al menos 620 millones de dólares a la fortuna de Donald Trump en cuestión de meses, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que valora por primera vez las ganancias de su familia en proyectos como World Liberty Financial y la mención de Trump.

“Estoy increíblemente orgulloso de nuestra maravillosa compañía”, dijo Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump. “Nunca hemos sido más fuertes”.

El presidente ha sido objeto de un mayor escrutinio desde que se divulgaron sus declaraciones financieras el pasado martes.

El mandatario ha reiterado que sus decisiones de inversión son tomadas por terceros y hoy defendió la labor de sus hijos.

“En cierto modo, me siento mal por mis hijos”, dijo al considerar que prácticamente cualquier iniciativa empresarial que emprendan plantea un posible conflicto de intereses con la administración de su padre.

Añadió que le ha dicho a sus hijos que traten de mantenerse al margen de todo lo que puedan para evitar los conflictos. “Pero ellos también tienen su propia vida, ya sabes”, concluyó.

Si bien los bienes del presidente se encuentran en un fideicomiso administrado por Donald Trump Jr., este continúa beneficiándose personalmente del éxito de la Organización Trump.