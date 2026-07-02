México ‘desprecia’ a China: Descarta tratado comercial con otro país pese a rechazo de Trump con el T-MEC

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, descartó este jueves 2 de julio que el país vaya a firmar tratados de libre comercio con otras naciones como China, después de que Estados Unidos rechazara extender el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) en su “formato actual”.

“Nosotros tenemos comercio con China, es un proveedor de muchos bienes para México y también nosotros exportamos a China, pero México no está previendo en este momento nuevos acuerdos (...) No tenemos previsto, no solo con China, con otros países en este momento emprender trabajos para tener tratados de libre comercio”, afirmó Ebrad durante la conferencia de prensa presidencial.

Pese al freno de Washington a prorrogar el T-MEC, el funcionario argumentó que el Gobierno mexicano está defendiendo “la posición” del país “en su principal mercado, que son los Estados Unidos”.

Por ello, negó que entre los planes del Ejecutivo encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se encuentre la posibilidad de explorar nuevos acuerdos comerciales más allá del que México tiene con sus socios norteamericanos.

México busca ‘reducir la dependencia’ que tiene con otros países: Ebrard

El titular de la Secretaria de Economía, quien es el principal negociador de México en la revisión del T-MEC, aseguró que su objetivo es “reducir la dependencia” que tiene el país de otras regiones del mundo, por lo que confía en que haya “más flujo de inversión proveniente de Estados Unidos”.

“Pero también estamos previendo inversiones de varios países de la Unión Europea. España destaca entre los países de la Unión Europea como uno de los que más está invirtiendo en México. Desde luego de Canadá, que también ya nos expresó interés, y de otros países del mundo, Corea del Sur, Japón, en fin, otros países del mundo”, añadió.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había expresado sus dudas sobre extender el acuerdo al asegurar que Estados Unidos “no necesita nada” de sus socios y que “le va mucho mejor” sin ellos.