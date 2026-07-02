Crumbl abrirá su primera tienda en México: ¿Dónde y cuándo venderán las galletas virales?

¡Estamos listos para chopear y hacer reseña! Crumbl, la cadena estadounidense de galletas conocida por sus cajas rosas y su menú rotativo semanal, anunció la apertura de su primera tienda en México.

El establecimiento se ubicará en CDMX y está previsto que abra sus puertas a finales del verano de 2026, de acuerdo con un comunicado difundido por la compañía a través de Business Wire.

Desde hace unos años, las famosas galletas se viralizaron en plataformas como TikTok, donde usuarios comparten reseñas de sabores y reacciones a las revelaciones semanales del menú. Con esta apertura, Crumbl México se suma a una red que ya supera las 1,200 ubicaciones entre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

¿Dónde está la primera tienda de Crumbl en México?

La primera sucursal de Crumbl en México se instalará en Roma Norte, colonia de la Ciudad de México con alta afluencia de restaurantes y cafeterías.

Sobre la elección del sitio, Mariano Tejado, integrante del equipo detrás de la apertura, señaló: “La Ciudad de México es un lugar donde la comida, la creatividad y el encuentro forman parte del día a día, lo que hace de Roma Norte el lugar perfecto para esta primera apertura”.

Tejado añadió que el objetivo del equipo es “presentar un menú con una variedad de los sabores más queridos de Crumbl” y “construir una experiencia genuinamente conectada con la comunidad”.

¿Qué es Crumbl y por qué se volvió viral?

Crumbl fue fundada en 2017 por Jason McGowan y Sawyer Hemsley en Logan, Utah. Según la información publicada en el sitio oficial de la marca, ambos fundadores son primos y comenzaron el proyecto con el objetivo de perfeccionar la receta de una galleta de chispas de chocolate.

Ese primer producto, la Chocolate Chip Cookie, se convirtió en la base de un modelo de negocio construido a partir de lo que la propia comunidad de clientes solicitaba.

En 2018, la empresa presentó dos elementos que definirían su identidad: el menú rotativo semanal y la caja rosa de cuatro piezas, esta última desarrollada por Hemsley junto con compañeros de universidad.

Cada domingo a las 6:00 p.m., hora de la montaña, Crumbl publica en redes sociales los seis sabores que estarán disponibles durante la semana siguiente, una estrategia que impulsó su crecimiento en TikTok. De acuerdo con el comunicado, impulsado por la dinámica de revelaciones y reseñas, la marca alcanzó un millón de seguidores en esa plataforma en solo tres años.

El fenómeno viral también ha captado la atención de celebridades. La actriz Lili Reinhart, conocida por su papel en la serie Riverdale, ha compartido videos probando distintos sabores de la marca, mientras que la cantante Olivia Rodrigo colaboró con Crumbl para lanzar un sabor especial en promoción de su gira más reciente.

El menú de la primera tienda Crumbl en México

La compañía no precisó una fecha exacta de apertura. En las próximas semanas se revelarán más detalles sobre la inauguración y los horarios de operación.

De lo que sabemos un poco más es del menú de Crumbl en México, la tienda de Roma Norte contará con una selección propia que combinará clásicos de la marca con sabores adaptados al mercado local.

Entre los productos confirmados para la apertura están:

Pastel de tres leches

Galleta de churro

Galleta de dulce de leche.

Todos los productos se hornearán en la propia tienda, que operará bajo el formato de cocina abierta característico de la marca.

Sawyer Hemsley, cofundador de la empresa, comentó sobre la expansión: “Crumbl siempre ha buscado crear momentos de alegría y conexión a través del postre, valores que resuenan profundamente con la energía y la cultura de la Ciudad de México (...) Estamos agradecidos de abrir nuestra primera tienda en el país y deseamos construir vínculos genuinos con la comunidad local”.

Expansión de Crumbl en México: Próximas aperturas

De acuerdo con el comunicado, esta primera tienda es solo el inicio de un plan de expansión de Crumbl en México. La empresa prevé abrir nuevas sucursales en la Ciudad de México y en Monterrey entre finales de 2026 y a lo largo de 2027. Los formatos incluirán tiendas tradicionales, además de espacios dentro de centros comerciales y quioscos.

A nivel global, Crumbl reporta más de un millón de postres vendidos cada día, 1,071 ubicaciones en distintos países, 348 empleados en su sede central y más de 29,000 empleados en total, según cifras publicadas en su sitio web oficial. La marca mantiene presencia en los 50 estados de Estados Unidos, además de Canadá y Puerto Rico, y ahora suma a México en su mapa de operaciones.

Con información de AP.