México vs. Inglaterra: ¿Aplicarán multas y años de prisión por vapeadores? Esto dice la ley

Los aficionados de Inglaterra se enfrentarían a multas y años de cárcel por el comercio de vapeadores en México.

Los aficionados de Inglaterra que asistan al partido contra México o a alguno de los Fan Fest podrían ser sancionados si utilizan vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Se trata del primer partido que la Selección inglesa jugará en territorio mexicano el cual mantiene la prohibición contra los cigarros electrónicos.

Una de las restricciones es al introducirlos al país, por lo que se enfrentarían a la confiscación de los aparatos o a pagar una multa.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, condicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”, establece el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre vapeadores.

¿De cuánto es la multa por usar vapeadores en México?

Además, queda prohibida la venta y comercialización de cigarrillos electrónicos, a través de cualquier medio, establece el DOF.

Tras dichas disposiciones, las autoridades sanitarias tienen la facultad de realizar verificaciones y la aplicación de medidas de seguridad par evitar el consumo de vapeadores.

El DOF establece que a quien no respete la Ley sobre los vapeadores se le impondrá de uno a ocho años de prisión y una multa equivalente a de cien a dos mil veces el valor de a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Qué sabemos de las multas contra los vapeadores?

A finales de 2025, la Cámara de Diputados impuso penas por el vapeo y van de hasta ocho años de cárcel y multas superiores a 226 mil pesos.

Con dicha reforma se busca frenar el vapeo, así como el mercado de estos productos que mueve alrededor de mil 100 millones de dólares al año.

Marcas chinas como Maskking, iPlay, Waka y Elf Bar concentran más del 68 por ciento del mercado, con precios que oscilan entre los 110 y 300 pesos.

Las marcas se mueven por canales vía aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram, Telegram, entre otros sitios web.

“México es una sede mundialista y esto supone una gran actividad criminal y vamos a ver que junto con el aumento de tiendas electrónicas para vender boletos apócrifos para ir al estadio (...) también se va añadir una oferta de vapeadores para los visitantes extranjeros y para los turistas nacionales, que insisto, puede resultar siempre en un fraude cibernético”, explicó un especialista.

*Con información de Karla Rodríguez