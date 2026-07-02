México vs. Inglaterra en cines: Salas, precio de los boletos, horarios y todo lo que debes saber

El partido de México vs. Inglaterra también estará disponible en diferentes canales de televisión abierta y plataformas de streaming. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini).

¿Y si sí? México se juega este domingo el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido frente a la Selección de Inglaterra, un encuentro histórico que no solo podrá verse por televisión abierta y en el FIFA Fan Fest, también llegará a las salas de cine.

La Selección Nacional llega a los octavos de final tras un paso perfecto por la Copa Mundial de la FIFA, ya que no solo ganó todos sus partidos, sino que ningún balón ha cruzado la portería de Raúl ‘Tala’ Rangel.

Con la ilusión al máximo, los aficionados del equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre podrán disfrutar del encuentro en diferentes complejos de cine acompañados de palomitas, refrescos y nachos, en un evento especial cuya preventa ya comenzó.

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que mantiene encendida la ilusión de la afición tras eliminar a Ecuador. (Foto: Cuartoscuro.com)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Inglaterra en cines?

Luego de que la Selección Nacional derrotó a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el equipo de Javier Aguirre vuelve al Coloso de Santa Úrsula para medirse con los Three Lions, un reto importante para los mexicanos.

El partido de octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio y el silbatazo inicial será a las 6:00 de la tarde, horario en el que comenzarán todas las funciones programadas.

Fecha: domingo 5 de julio.

domingo 5 de julio. Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sobre este encuentro, Harry Kane, delantero inglés, afirmó que no será sencillo: “México en su país es tan grande como lo puede ser dentro de la Copa del Mundo, el ambiente será increíble, pero difícil, por muchas razones diferentes”, comentó.

¿En qué salas de cine pasarán el partido de México vs. Inglaterra?

El partido de México vs. Inglaterra se proyectará en una de las cadenas de cine más populares del país: Cinépolis. Hasta el momento, esta es la única empresa que ha anunciado la transmisión del encuentro de la Selección Nacional.

El juego estará disponible tanto en salas tradicionales como VIP de algunos complejos. Para conocer cuáles participan, te recomendamos consultar el sitio web de la cadena.

En el caso de la Ciudad de México, el listado oficial de complejos que transmitirán el partido de México vs. Inglaterra es el siguiente:

Sur

Ajusco

Copilco

Miramontes

Mitikah tradicional y VIP

Oasis Coyoacán tradicional y VIP

Perisur VIP

Universidad tradicional y VIP

Centro

Diana

Fórum Buenavista

Plaza Tlatelolco

Puerta Tlatelolco

Poniente

Hollywood

Interlomas VIP

Magno Centro Interlomas

Miyana Polanco VIP

Parque Toreo tradicional y VIP

Paseo Interlomas tradicional y VIP

Patio Santa Fe

Plaza Carso tradicional y VIP

Portal Centenario

Oriente

Ermita

Plaza Central

Plaza Oriente

Portal Churubusco

Puerta Aragón

Norte

Galerías Atizapán tradicional y VIP

Gustavo Baz

La Cúspide tradicional y VIP

Pabellón Río de los Remedios

Parque Jardín Azcapotzalco

Pedregal Atizapán

Plaza Cuitláhuac

Plaza Satélite VIP

Punto Atizapán

Satélite

Sentura Tlalnepantla

Torres Lindavista

Town Center El Rosario

Vía Vallejo tradicional y VIP

Vista Norte

En todos los complejos habrá más de una función programada, con el objetivo de que la mayor cantidad posible de aficionados pueda conseguir entradas para uno de los partidos más importantes del Tri.

México vs. Inglaterra: ¿Cuánto cuestan los boletos?

Al tratarse de un evento especial, el precio de las entradas es más elevado que el de una función convencional. Los costos son los siguientes:

Tradicional genera l: 99 pesos.

l: 99 pesos. VIP general: 199 pesos.

A estos precios se les debe sumar un cargo por servicio de 6 pesos si la compra se realiza en línea, por lo que el costo final es de 105 y 205 pesos, respectivamente. La preventa de boletos ya está disponible a través del sitio web de Cinépolis y de su aplicación.

¿Dónde ver el partido de México vs. Inglaterra EN VIVO?

Si no logras conseguir boletos para ver el partido en el cine, también podrás seguir el encuentro desde casa, ya que se transmitirá por televisión abierta y plataformas de streaming. Estas son las opciones:

TUDN

Las Estrellas

ViX

TV Azteca

Canal 5

Además, en distintos puntos de la Ciudad de México se instalaron pantallas gigantes para disfrutar el encuentro junto con otros aficionados, como en el FIFA Fan Fest y los Festivales Futboleros.