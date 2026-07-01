‘A Inglaterra le ganamos, de ahí... ¿Y si sí?’: Mexicanos sueñan con volar a la final tras cuarta victoria

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que mantiene encendida la ilusión de la afición tras eliminar a Ecuador. (Foto: Cuartoscuro.com)

Se acabó la ‘tregua’. El Estadio Azteca, que vio abrazarse a uzbekos y colombianos tras el final del partido y que se dio el tiempo de un homenaje a Memo Ochoa con la clasificación ya resuelta ante Chequia, esta vez se reencontró con el rugido de una verdadera rivalidad en sus gradas, en un duelo contra Ecuador. Era todo o nada por los octavos de final del Mundial 2026 y el jugador número 12 se hizo oír.

México derrotó 2-0 a Ecuador y se clasificó a la siguiente fase eliminatoria con goles de Julián Quiñones (22′) — los mexicanos al grito de guerra celebrando en el estadio activaron los sismógrafos de la CDMX—, y de Raúl Jiménez (31′).

En partidos anteriores, el entrenador Javier Aguirre fue ese profesor que solo le pone 10 a dios: se mostró disgustado por falta de goles ante Sudáfrica; consideró que la victoria ante Corea del Sur fue un “partido para olvidar”: y se mostró apenas satisfecho con el desempeño ante Chequia.

Raúl Jiménez amplió la ventaja del Tri en el Estadio Azteca y selló la clasificación a los octavos de final ante Ecuador. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

La cuarta victoria de la Selección Mexicana le dejó la sensación de aspectos a mejorar, en conferencia de prensa dijo que no estaba contento con el segundo tiempo, pero el resultado fue suficiente para invitarse a celebrarlo: “(Me falta) Un whisky. No tengo en la habitación, se me acabó”.

“Es demasiado pretencioso (decir que es el mejor partido) porque ha habido partidos históricos buenísimos. Es un partido redondo por la comunión con la gente (...) Creo que hoy somos justos vencedores”, agregó.

Los aficionados, empapados por la tormenta en Ciudad de México que retrasó el arranque del partido, e inundados por la energía de ganar en casa, fueron jueces más fáciles de convencer.

Aficionados mexicanos están confiados con ganarle a Inglaterra y sueñan con la final

Tras la derrota de Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el DT Sebastián Beccacece renunció, los jugadores se alejaron silenciosos de la cancha y evitaron lo más que pudieron a la prensa.

En los pasillos solo se dejaron ver unos pocos aficionados ecuatorianos, en medio de una tormenta verde de aficionados que seguían cantando “Dale, dale, dale, México” y el pronóstico de que “Inglaterra va a probar el chile nacional”.

Julián Quiñones abrió el marcador para México y encaminó la victoria que aseguró el pase a la fase eliminatoria del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Predominó el grito más desesperado de la ilusión —aunque ‘Vasco’ Aguirre sigue sin entender el trend—: “¡¿Y si sí?!“, que ya no suena a pregunta, sino a afirmación.

El optimismo, que al final de un partido huele a cerveza cara derramada en el estadio, se regó por todo el Azteca, donde ahora la selección enfrentará a Inglaterra en octavos de final, algo que ya se veía venir.

“Partidazo, el primer tiempo no sé si éramos el Barcelona o México (...) Así como estamos jugando, si nos ponen a Inglaterra el domingo sí les ganamos. De ahí a ver. ¿Y si sí?”, opinó Jorge.

Ramses, otro aficionado del ‘Tri’, agregó: “Espectacular. Creo que México cumplió con el objetivo. Se ha visto firme en sus resultados, está muy concentrado con lo que quiere lograr esta vez (...) Estuvo bien jugado, pero creo que el doceavo jugador influyó mucho”.

México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 después de imponerse a Ecuador en un partido decisivo disputado en el Estadio Azteca. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Y es que era imposible no sentirse en medio de una granizada en el Coloso de Santa Úrsula, donde los abucheos a Ecuador y los gritos de “¡MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO!“, daban vueltas y vueltas en la estructura oval, con ocasionales ‘lluvias’ de cerveza volando desde las gradas.

“Creo que le ganamos a Inglaterra. Y nos vemos allá en Estados Unidos y ahí a ver cómo nos va”, mencionó René, un mexicano que vive en Miami y regresó solo para ver a la Selección.

Fernanda ha ido a los tres partidos en el Azteca en este torneo y consideró que este fue “por mucho el más emocionante”. Ella vuela aún más alto: “¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Por lo menos vamos a vernos con Argentina en la semifinal. Eso seguro. Inglaterra y Brasil a su casa”.

Los aficionados mexicanos convirtieron el Estadio Azteca en una auténtica fiesta tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador. (Foto: Cuartoscuro.com)

Sebas, un niño que la acompaña, comparte el mismo sentimiento soñador: “Ya no tengo ni voz de gritar. Fue ver a la Selección por primera vez. México va a ganar el Mundial”.

“México llega a cuartos. Tengo blindado mi corazón”, consideró Diana; a su lado, Guillermo está muy confiado: “México va hasta la final”.

Guillermo ha estado en México 1986, Japón 2002 y Alemania 2006: “Es mi cuarto mundial. Me ha gustado más este, el ambiente es sensacional, es increíble”.

Aunque considera que en otros países la presencia mexicana también es “muy alegre” y que en 1986 había “mucho entusiasmo”, nada se compara con la intensidad de este año.

“Es la algarabía, es increíble. A estas horas el Ángel está tremendamente lleno, el Zócalo todo. Es una gran diferencia. En el 86 sí había mucho entusiasmo, pero no tan desbordante como como como ahora”.

Con al altitud de 2,240 metros en contra, Inglaterra tendrá que enfrentarse al terrorífico optimismo del jugador número 12 en el Estadio Azteca. Es el último partido del Mundial 2026 en México, en el mismo lugar donde en 1986 Diego Armando Maradona dejó fuera del torneo a los ingleses... ¿Y si sí se repite la historia?