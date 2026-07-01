México ya tiene rival: Jugará contra Inglaterra por histórico pase a cuartos de final

México vuelve a los octavos de final del Mundial tras vencer 2-0 a Ecuador. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ EFE)

México ya conoce al rival con el que disputará los octavos de final del Mundial 2026. Después de imponerse por 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana aseguró su lugar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo y ahora enfrentará a Inglaterra en busca del boleto a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre consiguió la clasificación gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes marcaron la diferencia en un partido que el equipo nacional controló desde los primeros minutos.

El estratega calificó la victoria como la más importante de su carrera como entrenador por el contexto en el que llegó, aunque dejó claro que el objetivo no termina con el pase a los octavos de final. Además, reconoció que aún existen aspectos por corregir, sobre todo en el manejo de los contragolpes durante la segunda mitad.

Con ese panorama, México se prepara para enfrentar a Inglaterra en un duelo que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.-La Selección Mexicana venció 2-0 a la Selección de Ecuador, en partido correspondiente a los 16avos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. Los goles del Tricolor fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Inglaterra vs. México en el Mundial 2026: ¿Cómo llegan los ingleses a octavos de final?

El conjunto europeo llegó a los octavos de final después de superar a República Democrática del Congo en los dieciseisavos. Los dirigidos por Thomas Tuchel terminaron como líderes del Grupo L tras empatar sin goles con Ghana, vencer por 4-2 a Croacia y derrotar a Panamá para asegurar el primer lugar del sector.

Durante el torneo, Harry Kane se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del equipo al marcar tres goles, mientras que Jude Bellingham aportó dos anotaciones y una asistencia.

Aunque Inglaterra avanzó como favorita desde la fase de grupos, también dejó algunas dudas en su funcionamiento, especialmente durante el compromiso frente a Panamá, en el que necesitó exigirse para conseguir la clasificación. Ahora, el conjunto inglés buscará superar a México para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Inglaterra es el próximo rival de México en el Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua] (Chen Yichen)

¿Cuándo es el México vs. Inglaterra ? Fecha y sede del juego del Mundial 2026

México enfrentará a Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará el último partido de la Copa del Mundo en territorio mexicano.

Después de eliminar a Ecuador, Javier Aguirre aseguró que el plantel merece estar entre los 16 mejores del torneo, aunque insistió en que el equipo todavía tiene margen para mejorar de cara al compromiso de octavos de final.

“Estamos muy motivados, lo primero será recuperar a los jugadores que terminaron muy cansados; después a seguir trabajando”, señaló el entrenador nacional tras conseguir la clasificación.

El encuentro representará una nueva oportunidad para que la Selección Mexicana busque avanzar a la siguiente ronda del Mundial frente a Inglaterra .

México juega su próximo partido en el Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Xinhua]

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de México vs. Inglaterra ?

México disputará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha : Domingo 5 de julio de 2026

: Domingo 5 de julio de 2026 Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México)

: 18:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: TV Azteca y ViX

En El Financiero Deportes encontrarás la cobertura minuto a minuto, las acciones más importantes y toda la información antes, durante y después del encuentro.