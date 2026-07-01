México no se va a ‘voltear’ a la derecha, sugiere Ariadna Montiel

Ariadna Montiel aseguró que en México el pueblo no se va a recorrer a la derecha. (Cuartoscuro)

La voluntad del pueblo de México “no se va a recorrer a la derecha ni a la ultraderecha”, como ha sucedido en algunos países de América Latina, porque el gobierno de Morena “es eficiente gubernamentalmente y eficiente en lo electoral”, afirmó la líder morenista, Ariadna Montiel.

Sostuvo que, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, “somos el partido y el gobierno que más beneficios ha traído a la gente” y confió en que la ‘4T’ “se perfeccionará en lo político y en lo ético, en su conducta”.

“Somos eficientes gubernamentalmente, le hemos traído bienestar a la gente, y tenemos buena eficiencia electoral; estamos intrínsecamente ligados a un buen gobierno, con resultados y con la aprobación de la presidenta”, insistió.

Opinó que “el marco económico en México es complejo, sí, pero no por culpa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el contexto de México está por el contexto del mundo”. Consideró que, a pesar de la narrativa en contra de México, “la relación con Estados Unidos va seguir, porque somos su principal socio comercial”.

Por ello, confió en que habrá acuerdos en las conversaciones del T-MEC y que en el gobierno no se contemplan cambios fiscales en el marco de esa negociación. “No es el momento, no tenemos planteado ni discutida una posible reforma fiscal, vamos a esperar a las conversaciones del tratado comercial, somos un gobierno responsable social y económicamente”, indicó.

Por ello, en entrevista con el programa EntreDichos, de El Financiero Televisión, conducido por René Delgado, Montiel planteó que en México no se ve la posibilidad de correr hacia la derecha, porque “el pueblo es muy consciente, tiene mucha información, está bien ubicado”.

Consideró que, en las campañas de la derecha en contra de los gobiernos de izquierda, los temas de la corrupción y la inseguridad “son narrativas construidas, pero no necesariamente que sean verdad, sino son estrategia para dañar la legitimidad de nuestro proyecto”.

Admitió que, si bien “se han cometido errores, estos no tienen nada que ver con nuestro proyecto, se corrigen y se señalan. Hay aciertos permanentes de los gobiernos progresistas, puede haber omisiones, pero eso no es pretexto para que un país intervenga en otro”, enfatizó.

No obstante, reconoció que “los mayores desafíos de Morena son mantener los principios, seguir gobernando de manera honesta, profesional, eficiente y combatir la guerra mediática de la derecha nacional e internacional”, expresó.

También, como dirigente del partido, dijo que su responsabilidad será “tener candidatos con las mejores opiniones de la gente, que conozcan el territorio y los problemas de la ciudadanía, así como las personas que mejor representen a la gente