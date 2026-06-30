Misión (no) cumplida: ¿Por qué el próximo juego de México NO es el ansiado ‘quinto partido’?

Raúl Jiménez y Julián Quiñones anotaron en el triunfo de México contra Ecuador para calificar a la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

¡Todos a celebrar en el Ángel de la Independencia! México venció a Ecuador en el partido de la ronda de dieciseisavos de final y la Selección Mexicana espera a su próximo rival en octavos de final del Mundial 2026, en lo que será el quinto partido, pero no ese quinto partido que todos deseamos.

Sí, el equipo encabezado por Javier ‘Vasco’ Aguirre disputará un quinto partido en el Mundial 2026; sin embargo, las reglas de la FIFA establecen que ese juego corresponde a la fase de octavos de final del Mundial.

Además de México, las selecciones que ya clasificaron a octavos de final son:

Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica.

Brasil que derrotó 2-1 a Japón.

Paraguay, que eliminó a Alemania en penales, tras empatar 1-1.

Marruecos, que eliminó a Países Bajos en penales, luego del 1-1.

Noruega que superó 2-1 a Costa de Marfil, y

Francia, que goleó 3-1 a Suecia.

México llega otra vez a octavos de final de un Mundial de la FIFA

Tras la victoria de 2-0 frente a Sudáfrica en la inauguración, luego del triunfo de México 1-0 sobre Corea del Sur y luego de golear y gustar en el partido contra Chequia, la Selección Mexicana ilusionó a la afición de todo el país.

Después, los 26 convocados de México para el Mundial 2026 llegaron y lucieron bien afinados en el partido de México contra Ecuador; sin embargo, pese al buen nivel mostrado hasta ahora, el ‘Tri’ no ha hecho algo histórico, puesto que apenas llego a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA.

En la historia del Mundial, México ha llegado en ocho ocasiones a la fase de octavos de final, donde acumula derrotas dolorosas, una de ella incluso contra la Selección de Estados Unidos en el Mundial de Corea Japón 2002, cuando Javier ‘Vasco’ Aguirre se tomó su primera tacita de café al frente del equipo tricolor.

Solo en dos ocasiones (México 1970 y México 1986) la Selección Mexicana alcanzó la ronda de cuartos de final, es decir, el famoso quinto partido.

Nuevo formato del Mundial: Selección Mexicana necesita una victoria para llegar a cuartos de final

En medio de toda la ilusión por el paso perfecto de México en el Mundial 2026, el nuevo formato de la competencia exige que la Selección deba ganar un partido más para emular lo hecho en México 70 y México 86.

La hazaña de México deberá ocurrir frente a la poderosa Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham o ante la Selección de la República Democrática del Congo, que empato con Portugal de Cristiano Ronaldo y perdió frente a Colombia.

Uno de los puntos a favor de México es que el partido de octavos de final será en el Estadio Ciudad de México. Ese encuentro marcaría la despedida del también conocido como Estadio Banorte y Estadio Azteca del Mundial 2026.

El partido se disputará este domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas.

¿Y si sí? El camino de México si supera los cuartos de final

Con la ilusión de todos los mexicanos sobre sus piernas, la Selección Mexicana podría avanzar a los cuartos de final y tendría que viajar a Miami, Florida para disputar ese partido.

En caso de avanzar, México se iría a Atlanta para jugar las semifinales del Mundial 2026 y si hacen algo épico tendrían una cita el 19 de julio en Nueva York para jugar la Final del Mundial 2026.