México vs. Ecuador HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO al ‘Tri’ en 16vos de final?

México busca el pase a octavos de final del Mundial 2026 ante Ecuador (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Xinhua News).

¿Será que la primera ya duerme en Bellas Artes? Ya no hay mañana: México inicia su camino en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo de alta exigencia frente a la selección de Ecuador.

Después una fase de grupos con paso perfecto para México —con tres victorias y ningún gol recibido—, el equipo de Javier Aguirre quiere extender su participación ante una selección ecuatoriana que clasificó como uno de los mejores terceros tras derrotar a Alemania.

El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, donde el ‘Tricolor’ contará con el respaldo de una afición que ha llenado el inmueble ya en dos ocasiones en el torneo.

Del otro lado está el cuadro sudamericano, que llega impulsada por su remontada ante Alemania y con la intención de romper los pronósticos del México vs. Ecuador para avanzar a los octavos de final del Mundial.

México vs. Ecuador HOY: Horario y canal para ver EN VIVO partido de dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre México y Ecuador se juega este martes 30 de junio en la cancha del ‘Coloso de Santa Úrsula’. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Inglaterra y RD Congo en la misma cancha.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026.

Martes 30 de junio de 2026. Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México. Transmisión: Canal 5, Canal 7, Canal 9, TUDN y ViX.

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Quiñones y Jiménez encabezan el ataque mexicano. [Fotografía. Cuartoscuro]

México vs. Ecuador: Así llega el ‘Tri’ a los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana terminó como líder de su grupo con nueve puntos, producto de tres victorias, además de convertirse en uno de los pocos equipos que concluyeron la primera fase sin recibir anotaciones.

Javier Aguirre advirtió que el desafío será muy distinto frente a Ecuador. “Espero un Ecuador muy intenso, con una presión muy alta. Combativos en el mano a mano. Le ganaron a Alemania y eso dice todo”, señaló el entrenador mexicano.

El seleccionador también destacó el crecimiento del conjunto sudamericano. “Ecuador ha crecido muchísimo. Tiene muchos jugadores fuera de su liga, es un rival de mucho respeto”.

En su quinto Mundial, Javier Aguirre busca participación histórica para México. (Foto: Cuartoscuro).

Sobre lo que necesitará México para mantenerse con vida en el torneo, Aguirre fue claro: “Debemos hacer un partido casi perfecto para mantenernos en el Mundial”.

Los jugadores mexicanos también anticiparon un encuentro de alta intensidad. El mediocampista Obed Vargas aseguró que el equipo deberá mantener el nivel defensivo mostrado hasta ahora.

“Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes. Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos”, señaló el nacido en Alaska.

Jesús Gallardo coincidió en que la prioridad será contener la velocidad por las bandas del conjunto ecuatoriano.

La Selección Mexicana cerró sus entrenamientos previos al partido México vs. Ecuador de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 (Foto: Cuartoscuro). ([e]FRANCISCO CANEDO)

El ‘Tricolor’ también trata de aprovechar dos factores que han sido recurrentes durante el torneo: el respaldo de más de 80 mil aficionados en el estadio y los 2,240 metros de altitud de la Ciudad de México.

En el historial, México tiene saldo favorable frente a Ecuador. Los equipos se enfrentaron ya una vez en la Copa del Mundo, en Corea-Japón 2002, con triunfo mexicano por 2-1 gracias a los goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Sumando todos los partidos oficiales y amistosos, el balance también favorece al conjunto mexicano con 13 victorias, 8 empates y 4 derrotas en 25 enfrentamientos.

¿Cómo llega Ecuador para enfrentar a México en 16vos del Mundial 2026?

‘La Tri’, como se le conoce a la seleccion ecuatoriana, alcanzó la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros de grupo después de una victoria por 2-1 sobre Alemania, resultado que cambió el rumbo de su participación tras haber perdido ante Costa de Marfil y empatado con Curazao.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece apuesta por una generación que combina experiencia y juventud, encabezada por futbolistas como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Antes del encuentro, Beccacece destacó que el ambiente del Azteca será un reto adicional. “Va a ser un partido muy exigente. Ellos van a hacer valer que son locales... nosotros debemos sacar a relucir nuestra fortaleza y rebeldía”.

Moises Caicedo lidera a Ecuador en el Mundial 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS (AMY KONTRAS/EFE)

El estratega también recordó la forma en la que Ecuador consiguió su clasificación. “Nos dieron por eliminados, dijeron que no le podíamos ganar a Alemania. Los papeles en el futbol no existen; existe lo que pasa en la cancha”.

Además, reconoció el nivel mostrado por México durante la fase de grupos: “Sabemos del poderío que tiene México. No ha recibido goles, se ha mostrado como un rival de mucha exigencia”.

En las horas previas al encuentro, Ecuador anunció un cambio simbólico dentro del plantel, pues Enner Valencia cedió el gafete de capitán a Moisés Caicedo. “Hermano, esta cinta es para que la lleves... tú eres ese líder”, dijo el delantero al mediocampista del Chelsea.

Aunque Ecuador está acostumbrado a jugar a mayor altitud en Quito, el equipo estableció su concentración durante el Mundial en Ohio y llegó a la capital mexicana apenas un día antes del compromiso.

Ecuador cuenta con una plantilla con varias estrellas del futbol europeo (Foto: EFE).

Posibles alineaciones de México vs. Ecuador HOY en el Mundial 2026

Este es el probable Xi de Javier ‘Vasco’ Aguirre para esta noche:

Raúl ‘Tala’ Rangel

Isarel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Así saldría el equipo de Sebastián Beccacece a buscar la calificación a la cancha de la Ciudad de México:

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

John Yeboah

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

Enner Valencia

Con información de AP y EFE.