México vs. Ecuador: ¿Quiénes son las figuras y los más peligrosos del equipo de Sebastián Beccacece?

En las apuestas, México es favorito en dieciseisavos de final del Mundial 2026; sin embargo, los ecuatorianos no son para nada ‘un flan’, y es que actualmente cuentan con un cuadro que está llamado a ser la ‘generación dorada’ de su futbol.

Aunque Ecuador se complicó en la fase de grupos del Mundial, quedó más que claro que ‘sí traen’ luego de vencer a Alemania. Esto no es una casualidad, pues terminaron segundo sitio en las eliminatorias de Conmebol por encima de potencias como Brasil y Uruguay.

De acuerdo con Transfermarkt, Ecuador es la selección número 18 en el Mundial 2026 con mayor valor en el mercado gracias a sus 368.7 millones de euros, algo significaticamente superior a los 191.85 mde que vale la nómina a cargo del ‘Vasco’ Aguirre.

¿Cuáles son las estrellas a seguir de Ecuador en el Mundial 2026?

La máxima figura ecuatoriana no está a discusión, se trata de Moisés Caicedo, contención y capitán del seleccionado sudamericano que, actualmente, es el dueño de la media cancha en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes 2025.

Con 24 años, Caicedo es el jugador mejor valuado en el mercado de Ecuador, con un precio de 100 millones de euros, siendo el jugador 14 más caro en el mundo de acuerdo con Transfermarkt gracias al coste comparable con estrellas como Julán Álvarez, Cole Palmer y el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembelé.

Moises Caicedo es el jugador más valioso de Ecuador. EFE/EPA/AMY KONTRAS (AMY KONTRAS/EFE)

Otro jugador de gran calibre es quien lidera la defensa ecuatoriana: William Pacho. El zaguero central ecuatoriano es pieza clave el París Saint-Germain Football Club bicampeón de Champions.

También con 24 años cumplidos, el zurdo de 1.88 metros está valorado en 80 mde como el segundo defensor central mejor valorada, solo por debajo del francés William Saliba (Arsenal) y empatado con el español Pau Cubarsí (Barcelona).

Willian Pacho lidera la defensa del PSG y de la selección ecuatoriana. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Quien se lleva el ‘bronce’ en cuanto a valuación en el mercado para Ecuador es Piero Hincapié, defensa central o lateral por izquierda, que está valorado en nada menos que 50 mde y que a sus también 24 años juega en el Bayer Leverkusen de Alemania.

Otro joven de muy premisorio futuro el Joel Ordóñez, defensor central valuado en 33 mde que, a sus 22 años, no tiene muchos reflectores puesto que juega en el Brujas de Bélgica, pero ya le ‘echaron el ojo’ en Inglaterra y España, por lo que la próxima temporada seguramente jugará en una liga top de Europa y su valor incrementará aún más.

Nilson Angulo, quien le marcó el primer gol a Alemania, es un peligroso extremo de 23 años que actualmente juega en el sorpresivo Sunderland que la última temporada se ganó un lugar en la Europa League. Su valor en el mercado es de 17 mde.

Nilson Angulo le hizo gol a Alemania. EFE/ Sebastiao Moreira (Sebastiao Moreira/EFE)

Otro jugador ecuatoriano en la élite europea es el lateral izquierdo Pervis Estupiñán, quien a sus 28 años es compañero de Santi Giménez en el AC Milan pero además de la Serie A de Italia, cuenta con experiencia en LaLiga de España y la Premier de Inglaterra. Su carta está valorizada en 12 mde.

Y, hablando del ‘Bebote’, él es el jugador más caro de México, con un disminuido valor en el mercado de 18 mde tras su mala temporada en el ‘calcio’.

En el ‘Tri’, le siguen en valor Edson Álvarez (15 mde) empatado con la ‘Hormiga’ González (15 mde); Julián Quiñones (14 mde), Johan Vásquez (12 mde) y Érik Lira (12 mde).

Más allá del precio del mercado, también hay figuras clave en Ecuador como Pedro Vite y Enner Valencia, los dos jugadores importantes de la Liga MX y titulares en Pumas y Pachuca respectivamente.

Otro pilar en el equipo de Sebastián Beccacece es Gonzalo Plata, peligroso atacante con experiencia en ligas europeas que actualmente juega en Flamengo de Brasil, y quien hizo el gol de la calificación ante Alemania.

Gonzalo Plata tiene a Ecuador en esta instancia. EFE/ Sebastiao Moreira (Sebastiao Moreira/EFE)

Más allá del poder ofensivo, Ecuador se distingue por ser un al que anotarle es lo más complicado, por lo que Raúl Jiménez y Quiñones tendrán que hacer méritos dobles si quieren doblegar al portero Hernán Galíndez.