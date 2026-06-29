Brasil vs. Japón en dieciseisavos del Mundial HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Brasil y Japón es el segundo partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. (Foto: Xinhua-news)

¡El Joga Bonito contra el orden japonés! Brasil inicia su camino en la fase de dieciseisavos del Mundial 2026 con un complicado duelo frente a Japón, una selección que llega invicta y con argumentos para soñar con dar la sorpresa.

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, confía en el gran momento de Vinícius Júnior y espera recuperar a Neymar para un juego en el que no existe margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor dirá adiós al torneo.

La actividad de este lunes también incluye otros partidos de los dieciseisavos de final, entre ellos el choque entre Marruecos y Países Bajos, que marca el cierre de la actividad del Mundial en el Estadio Monterrey.

Brasil debe enfrentar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial. (Foto: EFE/Alberto Boal) (Alberto Boal/EFE)

Brasil vs. Japón: horario para ver EN VIVO el partido del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en el Estadio Houston, en Estados Unidos.

El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Japón?

La Verdeamarela busca su boleto a los octavos de final frente a Japón en un partido que podrá seguirse en exclusiva a través de ViX Premium.

Si no cuentas con la plataforma de streaming, también podrás seguir el minuto a minuto, incidencias y resultado EN VIVO en El Financiero Deportes.

Brasil busca su pase a octavos de final del Mundial contra Japón. (Foto: EFE) (Alberto Boal/EFE)

Vinícius lidera a una Brasil que sueña con volver a conquistar el Mundial

Brasil llega a esta instancia después de finalizar como líder de su grupo. El equipo de Carlo Ancelotti debutó con un empate 1-1 frente a Marruecos y posteriormente goleó 3-0 a Haití y Escocia para confirmar su candidatura al título.

El gran protagonista ha sido Vinícius Júnior. El atacante del Real Madrid marcó ante Marruecos, sumó un gol y una asistencia contra Haití y firmó un doblete frente a Escocia, consolidándose como la principal figura ofensiva de la Canarinha.

Ancelotti mantiene dudas en el ataque debido a la lesión muscular de Raphinha, quien continúa con su proceso de recuperación y luce complicado para este compromiso.

En contraste, Matheus Cunha levantó la mano para ocupar un puesto en el once inicial tras marcar en la última jornada de la fase de grupos.

La otra gran incógnita es Neymar. El delantero disputó algunos minutos frente a Escocia y podría tener una participación más importante en un duelo de alta exigencia, donde su experiencia puede marcar diferencia.

Además, Brasil llega con un antecedente reciente que invita a la cautela: hace menos de un año perdió 3-2 en un partido amistoso frente al conjunto asiático, después de desperdiciar una ventaja de dos goles.

Japón quiere repetir la hazaña y dar otro golpe sobre la mesa

La selección japonesa avanzó a los dieciseisavos de final como segunda de un grupo muy competitivo, solo por detrás de Países Bajos y por encima de Suecia, con la que empató en la última jornada. Túnez terminó en el fondo del sector sin sumar puntos.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu se ha caracterizado por su disciplina táctica, velocidad y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, argumentos que buscará explotar frente a Brasil.

Aunque Japón nunca ha logrado superar esta ronda en una Copa del Mundo, acumula experiencia en fases de eliminación directa tras disputar los octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022.

Alineaciones probables de Brasil vs. Japón

Estas son las alineacios probables de ambas selecciones para su partido de la Copa del Mundo.

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Director técnico: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan; Ayase Ueda y Daizen Maeda.

Director técnico: Hajime Moriyasu.

Con información de EFE